¿Tienes un scooter o bici eléctrica? A partir de julio deberás tramitar placas en CDMX

A partir del 1 de julio, todos los vehículos motorizados eléctricos personales, como scooters, monopatines, motocicletas y bicicletas eléctricas que se vendan en la ciudad deberán salir emplacados de las agencias.

Mientras, los vehículos de este tipo que ya circulan por las calles tendrán del 1 de julio al 20 de noviembre para realizar el proceso de emplacamiento.

Así lo anunciaron autoridades de la Ciudad de México al firmar el decreto por el que se modifican el Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad para regular los llamados vemepes.

Héctor Ulises García, secretario de Movilidad, dijo que, a pesar de que de 2020 a 2024 en la CDMX se incrementó en dos mil por ciento el número de establecimientos que comercializan este tipo de vehículos, a la fecha no se tiene un número claro de la cantidad de vemepes que circulan en la ciudad.

Agregó que este reglamento y el emplazamiento permitirá conocer con certeza cuántas bicis y motos eléctricas hay en la capital.

Sin embargo, recalcó que la medida “no tiene un fin recaudatorio”.

En tanto, los llamados Vehículos Eléctricos Personales (VEP) que alcancen una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y cuyo motor tenga una potencia continua nominal menor a 250 watts. no estarán sujetos a emplacamiento, ni requerirán emisión de matrícula.

“Únicamente deberán contar con Distintivo de Movilidad Eléctrica”, precisó el secretario de Movilidad.

“Lo que se busca es regular los diversos tipos de movilidad en la ciudad, dando prioridad a la pirámide de movilidad”, acotó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La nueva regulación busca homologar los vehículos motorizados eléctricos y para ello, recordó la jefa de Gobierno, deberán seguir algunas reglas y disposiciones que ya se aplican para las motocicletas, por lo que tendrán prohibido circular sobre las banquetas, ni por las ciclovías o por los carriles confinados al transporte público, o por carriles centrales de vías de acceso controlado.

Viajes en scooter Especial

El costo de la emisión de placas será de 709 pesos y la emisión de licencia es de 572 pesos para la tipo A1 y de mil 142 pesos la tipo A2.

Respecto al monto de las sanciones por incumplir con el emplacamiento o por evadir otro tipo de medidas, como el portar casco de manera obligatoria, las sanciones irán de los mil 175 pesos aproximadamente (10 UMAS) a los dos mil 350 pesos (20 UMAS).

El auge de la micromovilidad

El crecimiento de los vehículos eléctricos motorizados personales en la capital no es casualidad.

Según datos de la Semovi, tras la pandemia de covid-19, la Ciudad de México experimentó un cambio radical en los hábitos de traslado, impulsando la venta de scooters y bicicletas eléctricas como una alternativa al transporte público y a los vehículos de combustión.

Sin embargo, este boom tecnológico avanzó con mayor rapidez que el marco legal, creando un vacío normativo sobre dónde y cómo deben circular estas unidades.

Seguridad vial y ordenamiento

La decisión de emplacar estos vehículos responde a una creciente preocupación por la seguridad vial y el uso del espacio público.

Reportes periodísticos y cifras de incidentes viales han documentado un aumento en percances que involucran scooters en banquetas y zonas peatonales, espacios que, por reglamento, no deberían ocupar.

Al integrar los vemepes al Registro Público de Transporte, las autoridades buscan no sólo identificar a los propietarios en caso de accidentes o robos, sino también garantizar que los conductores respeten el Reglamento de Tránsito, que ahora exige de manera estricta el uso de casco y prohíbe la circulación por vías preferentes para peatones.

El respaldo: la pirámide de movilidad

Este decreto se alinea con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que establece una jerarquía donde el peatón y el ciclista tienen prioridad.

La Jefatura de Gobierno ha enfatizado que la regulación de las unidades eléctricas busca evitar que la proliferación de vehículos motorizados ligeros comprometa la seguridad de los más vulnerables en la vía pública.

Con la modificación de los artículos correspondientes en la ley, la Ciudad de México se une a tendencias globales de grandes metrópolis que han comenzado a fiscalizar la micromovilidad para evitar el caos en las aceras y fomentar una convivencia vial más ordenada y segura.