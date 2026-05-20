Campesinos y policías se enfrentan en CDMX

Los manifestantes principalmente campesinos, agricultores y representantes de transportistas, llegaron desde muy temprano a la avenida Paseo de la Reforma Eje 2 norte donde fueron frenados por policías capitalinos. Alrededor de las 11 de la mañana los ánimos se calentaron y hubo empujones y hasta golpes. Algunos mostraron sus lesiones, las cuales no ameritaron su traslado a centros hospitalarios.

Los campesinos Rodolfo Dorantes

* José Antonio García

Los manifestantes provenientes de Tlaxcala piden entre otros puntos que sus granos no sean incluidos en el Tratado de Libre Comercio. En tanto, los transportistas exigen mayor seguridad en sus traslados.

El servicio del Metrobús en su línea 7 se ha visto afectada por la presencia de los manifestantes quienes ya casi cumplen 7 horas de presencia en las principales vialidades de la capital.