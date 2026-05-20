Cambian uso de suelo en predio de la San Rafael en CDMX

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Spotmet) resolvió autorizar el cambio de uso de suelo en el predio Gabino Barrera 112 en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc para permitir la instalación de oficinas en la planta baja.

Anteriormente, el predio de casi 380 metros cuadrados tenía uso de suelo sólo para vivienda.

INBAL no tuvo inconveniente

A pesar de estar en una zona patrimonial, el cambio de uso de suelo tuvo el visto bueno de la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público; mientras que la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura no tuvo inconveniente, de acuerdo con la resolución administrativa publicada este miércoles en la Gaceta Oficial.

La Spotmet resolvió que el nuevo uso de suelo permite viviendas y oficinas en planta baja en un área de unos 90.32 metros cuadrados.

Serán oficinas en planta baja

“Se autoriza el cambio de uso del suelo con fundamento en el artículo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para el predio ubicado en la calle Gabino Barreda número 112, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, código Postal 06470, en favor de Desarrollo Integral de Inmuebles del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, titular del inmueble, para permitir el uso del suelo de oficinas en una superficie de 90.32 metros cuadrados, de construcción localizados en planta baja con acceso directo a la vía pública”, se indica.

El proceso para el cambio de uso de suelo inició el 24 de enero de 2025. La resolución fue firmada por el ex titular de la Spotmet y ahora titular de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, Pablo Yanes Rizo.

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