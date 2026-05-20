Rehabilitarán con 6 mdp fachadas del Centro Histórico CDMX

El Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México destinará unos seis millones de pesos a la rehabilitación de fachadas de predios ubicados en el Perímetro A.

Fachadas Especial

Así lo dio a conocer este miércoles en su Programa Anual de Obras 2026 que publicó en la Gaceta Oficial.

Los predios por rehabilitar

El fideicomiso publicó la lista de predios en donde se realizarán los trabajos de restauración de conservación de fachadas en el Perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los predios son Leandro Valle 8, República de Paraguay 74, República de Venezuela 91 y 77, Donceles 56, Del Carmen 40, República de Uruguay 115, 144, 147 y 157, Las Cruces 21, República del Salvador 143 y 145 y Pino Suárez 18.

La conservación de las fachadas también son parte de las mejoras de cara al Mundial.

“Cada año este Fideicomiso publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Programa Anual de Obras Públicas con la finalidad de dar transparencia a los recursos que ejerce, permitiendo a la ciudadanía conocer los proyectos a realizar, los costos asociados y los beneficios esperados, lo que fomenta la eficiencia, la calidad en la ejecución de obras que benefician a la comunidad”, señaló.

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