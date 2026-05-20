CDMX será 'ahorcada' por marchas y manifestaciones HOY

En la Ciudad de México este miércoles 20 de mayo se esperan al menos dos marchas y 14 manifestaciones a lo largo y ancho del territorio, así como en diversos horarios. Te damos opciones viales para que no llegues tarde a tus destinos.

MARCHAS

Asociación Nacional Transportista, A.C. y Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano

Hora: 09:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma José Antonio García

Posibles puntos de arribo:

Senado de la República

Secretaría de Gobernación

Fiscalía General de la República

Demanda: Marcha “¡El campo se levanta, unidos somos más fuertes!”, para exigir que el Gobierno Federal atienda las diversas problemáticas que afectan tanto al gremio transportista y del campo, así como de otros sectores del país:

Juicio político contra el secretario de Economía por el abandono y la falta de cumplimiento en los acuerdos de los tratados comerciales que protegen la agricultura.

Presentarán una demanda formal ante la Fiscalía General de la República por la falta de defensa y protección al sector primario nacional.

Cambio radical en la política de comercialización de granos, desvinculándose de los precios dictados por la Bolsa de Chicago, ya que los precios deben fijarse con base en el mercado nacional.

Precios justos y rentables.

Que los granos se saquen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Que los precios de las cosechas garanticen la rentabilidad de la agricultura.

Seguridad y vigilancia en carreteras por parte de la Guardia Nacional en tramos de alta siniestralidad y que se implementen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.

Justicia para viudas y huérfanos de operadores y transportistas.

Garantías líquidas para el pequeño transportista.

Atención a casos de personas desaparecidas.

Abasto de medicamentos en hospitales y clínicas.

Pagos justos para trabajadores del sector educativo.

Pensiones justas para los adultos mayores.

Alto a la impunidad y la corrupción.

Organización en apoyo: Campesinos Unidos de Sinaloa, Movimiento Campesino Siglo XXI, Movimiento Independiente del Sombrero Ciudad de México, Agricultura Digna Tlaxcala, Movimiento Agrícola Campesino, Organizaciones de Agricultores de México, Transportistas de México, Asociaciones Aliadas a la Soberanía Nacional, Frente de Productores de Granos Básicos del Oriente de Morelos, Madres Buscadoras, Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, Resistencia Civil, Nacionalistas Mexicanos Unidos, Unión Agrícola Regional del Norte y Coalición de Agrónomos y Profesionistas del Campo Mexicano.

No se descarta el arribo de autobuses provenientes de diferentes estados de la República Mexicana que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que de no ser atendidas sus demandas instalen un plantón y/o realicen bloqueos en accesos carreteros a la CDMX.

Opciones viales: Circuito Interior, Chapultepec, Eje 1 Norte y Av. Insurgentes.

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México

Los recursos previstos para educación media superior. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Hora: 11:00

Lugar: Oficinas Centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Dr. Lavista No. 144, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Edificio de Gobierno

Demanda: Marcha “¡Por una educación y trabajo dignos!”, en defensa de sus derechos laborales, por un salario digno y para exigir un alto a la simulación de las autoridades del Instituto de Educación Media Superior para la solución de sus demandas.

Observaciones: Se prevé afectación vial durante el desarrollo de la marcha.

Opciones viales: Eje Central, Fray Servando, Dr. Río de la Loza y José María Izazaga.

MANIFESTACIONES

09:00 hrs | Amigos del Refugio Franciscano

Lugar: Tribunal de Disciplina Judicial, Av. Insurgentes Sur 2417, San Ángel, Álvaro Obregón.

Demanda: Protesta contra la revocación de la suspensión que permitía al refugio mantener el resguardo de animales.

Opciones viales: Revolución, Barranca del Muerto y Periférico.

10:00 hrs | Petroleros Unidos por México

Lugar: SCJN, Pino Suárez 2, Centro Histórico.

Demanda: Exigen respeto a jubilaciones y pensiones; rechazan aplicación retroactiva de reforma constitucional.

Opciones viales: Izazaga, Eje Central y Fray Servando.

10:00 hrs | Ex Trabajadores de Ruta 100

Lugar: ISSSTE, Jesús García 140, Buenavista.

Usuarios del metro esperan para abordar una unidad de la RTP luego que se suspendiera el servicio de la estación Xola a Pino Suárez. ALEJANDRO AGUILAR

Demanda: Exigen pago pendiente del fideicomiso F/100.

Opciones viales: Insurgentes, Reforma y Eje 1 Norte.

11:00 hrs | Colectivo Boreal

Lugar: Reclusorio Oriente, Av. Reforma 50, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.

Demanda: Exigen justicia para sobreviviente de feminicidio.

Opciones viales: Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur.

11:00 hrs | Red de Género CECyT 15

Lugar: CECyT 15, San Antonio Tecómitl, Milpa Alta.

Demanda: Mesa de denuncias sobre acoso, violencia y abuso de autoridad.

Opciones viales: Nuevo León Sur y Av. Morelos.

12:00 hrs | Colectivo Plataforma 4:20

Lugar: Monumento a la Madre, Cuauhtémoc.

Demanda: Actividades a favor del autocultivo y regulación de cannabis.

Opciones viales: Reforma, Circuito Interior y Ribera de San Cosme.

12:00 hrs | Activistas en Defensa del Medio Ambiente

Lugar: Huerto Roma Verde, Jalapa 234, Roma Sur.

Demanda: Preparan movilización contra proyecto “Perfect Day México”.

Opciones viales: Cuauhtémoc, Viaducto y Medellín.

12:50 hrs | Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas

Lugar: Reclusorio Sur, Xochimilco.

Demanda: Exigen justicia para mujer trans víctima de intento de feminicidio.

Opciones viales: Periférico, Muyuguarda y Prolongación División del Norte.

14:00 hrs | Estudiantes UAM Xochimilco

Lugar: UAM Xochimilco, Calz. del Hueso 1100, Coyoacán.

Demanda: Asamblea contra criminalización y en defensa de autonomía universitaria.

Opciones viales: Miramontes, Acoxpa y Canal Nacional.

14:00 hrs | Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Lugar: Casa Marx, Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza.

Demanda: Protesta contra gentrificación y afectaciones por el Mundial 2026.

Opciones viales: Congreso de la Unión, Fray Servando y Viaducto.

14:00 hrs | Club de Sociología

Lugar: Plaza Roja, Zacatenco, GAM.

Demanda: Exigen liberación de profesora ligada a misión humanitaria por Palestina.

Opciones viales: IPN, Montevideo y Cien Metros.

Durante el día | Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo

Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, colonia Obrera.

Demanda: Protesta por pérdida salarial y sobrecarga laboral rumbo al Mundial 2026.

Opciones viales: Tlalpan, Isabel la Católica y Eje 3 Sur.

16:00 hrs | Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social

Lugar: Embajada de Israel, Sierra Madre 215, Lomas de Chapultepec.

Demanda: Protesta contra ataques al pueblo palestino.

Opciones viales: Palmas, Reforma y Periférico.

18:30 hrs | Asamblea Antimundialista CDMX

Lugar: CETRAM Estadio Azteca, Tlalpan.

Demanda: Actividad contra afectaciones del Mundial 2026 en Santa Úrsula Coapa.

Opciones viales: Acoxpa, División del Norte y Periférico.

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