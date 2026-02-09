Camioneta de valores embiste a franelero; iba a exceso de velocidad y en sentido contrario | VIDEO

Una imprudencia de un conductor pudo haber cobrado la vida a una persona en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, luego de que éste condujera a exceso de velocidad y en sentido contrario sobre una de las calles de dicha demarcación.

El desafortunado hecho, quedó grabado por una cámara de videovigilancia y el material fue difundido en redes sociales, con el fin de localizar al chofer imprudente que pertenece a una empresa de valores.

De acuerdo con las imágenes, el percance vial se registró en las inmediaciones de la zona comercial de Coapa, dejando como saldo a un trabajador de la vía pública lesionado. El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Sauzales y Florales, en la colonia Granjas Coapa, donde una camioneta de transporte de valores embistió a un hombre que se desempeñaba como "franelero" en la zona.

Según el dato recabado por la cámara de seguridad el hecho ocurrió aproximadamente a las 11:12 horas del pasado domingo, donde un hombre de 46 años fue el más afectado, pues en las imágenes se observa cómo la unidad blindada circulaba presuntamente a exceso de velocidad y en sentido contrario al momento de impactar a la víctima.

El “viene, viene” se encontraba realizando sus labores habituales auxiliando a conductores a estacionarse cuando fue sorprendido por el vehículo. Testigos y comensales de un puesto de comida cercano auxiliaron al trabajador inmediatamente después del impacto, mientras que otros ciudadanos retuvieron al conductor de la unidad para evitar que se retirara del lugar.

Tras lo ocurrido, las personas llamaron a unidades de emergencias, así como a la policía, quienes acudieron al lugar para atender tanto al lesionado como para deslindar responsabilidades.

Una vez allí, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), brindaron los primeros auxilios y diagnosticaron que el hombre se encontraba policontundido (múltiples golpes) y presentaba una lesión específica en la ceja (aproximadamente cinco centímetros).

Debido a la naturaleza de los golpes, fue necesario su traslado a un hospital cercano para descartar lesiones internas. En lo que tiene que ver con el responsable, a pesar de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el caso, trascendió que habrían llegado a un acuerdo económico reparatorio.

Por último se dio a conocer que este cruce en particular suele presentar complicaciones viales debido a la falta de respeto a los sentidos de circulación por parte de algunos automovilistas que buscan acortar rutas hacia centros comerciales aledaños.

