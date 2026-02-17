Tremendo choque de 'micro' deja 12 lesionados en Álvaro Obregón, CDMX

Doce personas lesionadas fue el saldo de un siniestro vial en donde un autobús de la Ruta 111 se impactó contra una vivienda en la colonia Jardines del Pedregal de la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México.

La Secretaría de Movilidad informó que los primeros reportes indicaron que la unidad de transporte público circulaba sobre la calle Paseos del Pedregal, esquina con Cerrada Colina, donde el operador perdió el control y se impactó contra la fachada de una vivienda.

Doce personas lesionadas Especial

Un bebé de 8 meses quedó herido

"Al lugar arribaron servicios de emergencia, quienes atendieron a 12 personas, entre ellos un menor de ocho meses, que presentaron lesiones menores”, indicó la dependencia.

El operador de la unidad fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y trasladado ante la autoridad ministerial para determinar su responsabilidad en los hechos.

Choque de micro Especial

Qué sanción le aplicarán a la ruta

“Personal de la Semovi contactó a los representantes de la Ruta, a fin de que brinden puntual atención, así como pases médicos para las personas afectadas. Ante este hecho, la Semovi evalúa las sanciones aplicables a la Ruta involucrada”, indicó en una ficha informativa.

Semovi Especial

