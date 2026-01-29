Cambia horario del transporte público en CDMX el lunes 2 de febrero

Los horarios del transporte público en la Ciudad de México (CDMX), incluido el Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero, entre otros, cambiarán el próximo lunes 2 de febrero del 2026.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX fue quien informó sobre los ajustes de horario de operación de la Red de Movilidad Integrada, quedando de la siguiente forma:

Metro: 7:00 a 00:00

Metrobús: 5:00 a 00:00

RTP: 7:00 a 00:00

Trolebús: 6:00 a 23:30

Trolebús Elevado: 5:00 a 00:00

Trolebús Aztecas : 5:30 a 23:30

Tren Ligero: 7:00 a 23:00

Servicio de apoyo RTP Tren Ligero: 7:00 a 23:30

Cablebús : 7:00 a 23:00

Ecobici : 5:00 a 00:30

Biciestacionamientos 7:00 a 00:00

¿Por qué cambia el horario del transporte en CDMX?

Horarios del transporte público en CDMX. Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

La Semovi informó que los ajustes en los horarios de operación del transporte público en CDMX se deben a la conmemoración del 109 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tanto, por lo anterior, los Parquímetros ese día estarán sin operación. Además, se permitirá el ingreso con bicicleta al STC Metro, Cablebús y Tren Ligero.

Por su parte, el Metrobús, Trolebús y RTP permitirán el acceso con bicicletas, siempre y cuando exista disponibilidad de espacios dentro d elas unidades.

Cabe destacar que los Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de Ecobici permanecerán cerrados.

Los horarios del transporte público en la CDMX volverán a la normalidad el martes 3 de febrero.

¿El 2 de febrero es festivo?

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y la Ley Federal del Trabajo (LFT), el próximo 2 de febrero es considerado un día de descanso obligatorio en conmemoración del 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La legislación mexicana establece que el descanso correspondiente a la conmemoración del 5 de febrero debe trasladarse al primer lunes de dicho mes.

En 2026, el primer lunes de febrero coincide con el día 2, fecha en la que también se celebra tradicionalmente el Día de la Candelaria; sin embargo, legalmente el asueto responde estrictamente al aniversario constitucional.

Los trabajadores que queden obligados a prestar sus servicios dicho día, tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. En términos prácticos, el trabajador recibe su salario base más un 200% adicional, lo que se conoce comúnmente como pago triple.

