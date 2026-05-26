Cierran calzada de Tlalpan por fractura en tubería que dejó a vecinos sin agua

Vecinos de la colonia Obrera bloquean la noche de este martes la Calzada de Tlalpan en ambos sentidos, a la altura de Manuel P. Otón y Gutiérrez Nájera, a dos calles del Metro San Antonio Abad, para exigir la reparación de una tubería de agua que, aseguran, volvió a romperse por las obras contrarreloj del proyecto de la llamada Calzada Flotante, el corredor peatonal y ciclista que se extiende por 1.8 kilómetros en calzada de Tlalpan, sobre la Línea 2 del Metro.

La protesta inició después de las 19:00 horas, cuando habitantes denunciaron que decenas de familias permanecen sin suministro de agua desde hace tres días, debido a los trabajos de excavación y colado que se realizan en la zona para rehabilitar un puente peatonal, que contará con elevador.

Los inconformes señalaron que la tubería se rompió “hace tres días y ya había sido reparado”; sin embargo, el peso de la nueva estructura provocó que, otra vez, este martes se rompiera.

En esas excavaciones perforaron los ductos del agua. Vinieron los de la Secretaría de Agua e hicieron nada más como un arreglo. Yo les pregunté si eso iba a soportar la estructura que van a poner y dijeron que sí”, relató Erika, vecina del llamado Edificio de las Costureras, ubicado en Calzada de San Antonio Abad 151, donde habitan más de 90 familias.

“Pues nada más con que le pusieron o pegaron el cemento, se volvió a romper la tubería. Nosotros sólo queremos soluciones porque además las obras representan un riesgo para los edificios”, añadió.

La vecina aseguró que además de la falta de agua, las obras han complicado los accesos al inmueble y mantienen preocupados a los habitantes por las vibraciones generadas durante la madrugada por las obras.

“Sabemos que nuestros edificios son antiguos y entre tanto movimiento hay preocupación. No queremos problemas, como ocurrió en un edificio cercano en San Antonio Abad, que se vino abajo, simplemente queremos que nos den soluciones”, expresó.

De acuerdo con los habitantes, al intentar dialogar con encargados de la obra no obtuvieron respuesta de ninguna autoridad del gobierno capitalino, lo que derivó en el cierre de calzada de Tlalpan, como medida de presión.

“Vamos a esperar a que alguien del gobierno venga directamente y ponga solución. Sabemos que no basta con un parche, la tubería se tiene que cambiar”, sostuvo Erika, en entrevista con Excélsior.

El martes, el secretario de Obras, Raúl Basulto, informó en una conferencia de prensa, que la Calzada Flotante o Parque Elevado sobre Tlalpan registra avance superior al 90 por ciento y, se comprometió a que la obra deberá quedar concluida el próximo 31 de mayo, antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

"Los trabajos a contrarreloj han generado estas fallas”, dijo Erika, quien advirtió que se mantendrá el bloqueo hasta que autoridades centrales acudan al lugar y garanticen una reparación definitiva de la red hidráulica afectada.