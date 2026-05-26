Plantón de la CNTE afecta a 10 mil pequeños comerciantes

Unos 10 mil establecimientos mercantiles ubicados en el polígono comprendido entre Eje Central Lázaro Cárdenas, Corregidora, Avenida 20 de Noviembre, República de Uruguay y Tacuba, entre otras vialidades del Centro Histórico, están siendo afectadas por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Así lo estimó Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y las Empresas Familiares (Concomercio), quien señaló que el intento de tomar la plancha del Zócalo capitalino y el plantón que mantienen, en la calle 5 de Mayo, han provocado un severo colapso vial y peatonal.

El panorama para miles de comerciantes fue devastador: locales semivacíos y ventas prácticamente inexistentes en joyerías, tiendas de ropa, ópticas, restaurantes y pequeños negocios ubicados en calles como 16 de Septiembre, 5 de Febrero, Monte de Piedad y 5 de Mayo, donde laboran más de 30 mil trabajadores, muchos de ellos independientes que dependen de sus ingresos diarios para sostener a sus familias”, señaló.

Foto: Pavel Jurado Canseco

El líder de los comerciantes también consideró que el impacto se agrava debido a la cercanía del Mundial.

A tres semanas del inicio del Mundial de Futbol, estas protestas representan un duro golpe para el comercio, el turismo y la imagen de la Ciudad de México. Se envía al mundo el mensaje de que la capital está a merced de grupos radicales que plantean demandas imposibles de cumplir y que afectan gravemente la vida productiva del país”, consideró.

El representante del pequeño comercio lamentó que la CNTE anunciara con anticipación esta jornada de movilizaciones, pero sin que existiera una operación política eficaz por parte de las autoridades para prevenir el conflicto y evitar afectaciones masivas a la ciudadanía.

“Respetamos plenamente el derecho a la libre expresión y rechazamos cualquier acto de violencia o represión. No estamos de acuerdo en la utilización de porros para disolver las protestas. Sin embargo, también exigimos que el gobierno garantice el derecho al trabajo, a la movilidad y a la actividad económica de millones de ciudadanos que hoy están siendo perjudicados”, agregó.

López Becerra consideró que las autoridades federales y estatales deben atender las demandas magisteriales en las entidades de origen, establecer mecanismos de diálogo que eviten que la Ciudad de México continúe siendo rehén de bloqueos, cierres y amenazas permanentes contra la actividad productiva.

Pavel Foto: Pavel Jurado CansecoCanseco

Hizo un llamado a los dirigentes de la CNTE para que cesen los amagos de boicot contra el Mundial, porque las amenazas únicamente profundizan el clima de incertidumbre, inestabilidad e inseguridad.