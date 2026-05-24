¡Atención! Tramo de Línea 2 del Metro cerrado hoy; ¿por qué y hasta cuándo?

Tal y como se anunció en la semana, un tramo de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México permanecerá cerrado por trabajos de rehabilitación, por esa razón es que este domingo 24 de mayo no habrá servicio.

De acuerdo al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la suspensión del servicio afecta el tramo que va de Taxqueña a San Antonio Abad, por lo que los usuarios únicamente pueden viajar de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

La medida comenzó desde las 20:00 horas del sábado 23 de mayo y se mantendrá durante todo este domingo por lo que se han habilitado medios alternativos de transporte para apoyar a los pasajeros afectados.

En este sentido, el Metro detalló que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán servicio gratuito entre Taxqueña y Pino Suárez, realizando paradas en cada una de las estaciones cerradas.

En paralelo, el Metro de la Ciudad de México continúa con trabajos de modernización en otras líneas. Especial IA

¿A qué se debe el cierre y cuándo reanudarán el servicio?

De acuerdo con el STC Metro, los trabajos buscan atender de manera urgente las condiciones del tramo superficial de la línea, una de las más utilizadas por los capitalinos.

Las autoridades de la CDMX informaron que el servicio habitual de la Línea 2, que conecta Taxqueña con Cuatro Caminos, se reanudará el lunes 25 de mayo a partir de las 5:00 de la mañana.

En paralelo, el Metro de la Ciudad de México continúa con trabajos de modernización en otras líneas. Recientemente, la estación Auditorio de la Línea 7 fue renovada tras permanecer cerrada desde el 28 de diciembre de 2025. Según el gobierno capitalino, las obras incluyeron mejoras en seguridad, operación e imagen de las instalaciones.