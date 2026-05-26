Filtros excesivos dejan sin clientes a comercios del Centro Histórico

Empresarios de calles cercanas al Zócalo capitalino, como 16 de Septiembre, Francisco I. Madero, 5 de Mayo, 5 de Febrero o República de Brasil, acusaron que llevan dos días con cero ventas debido a los estrictos filtros de seguridad que colocó el gobierno de la Ciudad de México para proteger el Zócalo de manifestantes.

En un comunicado, difundido la tarde de este martes, indicaron que su indignación creció porque las autoridades capitalinas limitaron el paso de clientes, pero permitieron el acceso a los asistentes al Zócalo Ciudadano.

Fátima Ramiro Araujo, administradora de establecimientos en la zona, indicó que el cerco es tan fuerte que solo han podido acceder empleados con la tarjeta que los identifica, la cual fue expedida por la Autoridad del Centro Histórico.

Foto: Especial

Si no la tramitaron o no la entregaron, acceder ha sido prácticamente imposible. La indignación creció la tarde del martes cuando observaron que los asistentes a la audiencia ciudadana de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina tuvieron trato especial, les dieron acceso por la calle 20 de Noviembre”, informó.

Exhortaron a las autoridades a permitir el paso de clientes y visitantes en los filtros del llamado primer listón de cierres, ubicado en las esquinas con las calles de Palma o Venustiano Carranza, entre otras.