PV llama a reforzar atención y prevención de la depresión en CDMX

Frente al crecimiento de los problemas vinculados con la salud mental en la Ciudad de México, el presidente del Partido Verde capitalino y diputado local, Jesús Sesma Suárez, planteó la necesidad de fortalecer la conciencia social sobre la depresión y eliminar los prejuicios que todavía dificultan que muchas personas soliciten apoyo especializado.

El legislador señaló que la depresión constituye un padecimiento de atención prioritaria por su impacto en la vida cotidiana de quienes la enfrentan. Indicó que la detección oportuna, el acompañamiento profesional y el diseño de políticas públicas sólidas son elementos necesarios para atender esta problemática.

Como parte del panorama actual, Sesma Suárez informó que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México ha proporcionado apoyo gratuito y confidencial a más de 258 mil 190 personas, mediante servicios de primeros auxilios psicológicos y terapias complementarias.

De acuerdo con los datos expuestos, las atenciones relacionadas con depresión registraron un incremento de 25 por ciento durante el último año en comparación con 2024, cifra que, afirmó, evidencia la necesidad de ampliar la cobertura en salud mental y reforzar las acciones preventivas en la capital.

El dirigente ecologista explicó que este trastorno puede presentarse con síntomas como tristeza constante, pérdida de interés por actividades habituales, alteraciones en el descanso, cansancio persistente y afectaciones emocionales que deterioran el bienestar general. Por ello, consideró relevante impulsar campañas informativas que permitan reconocer señales de alerta y facilitar la búsqueda de ayuda profesional.

Sesma Suárez sostuvo que combatir el estigma social continúa siendo uno de los principales retos, ya que muchas personas evitan hablar de su estado emocional por temor a la discriminación o al juicio social. En ese contexto, destacó la importancia de promover esquemas de atención integral y redes de apoyo especializadas que favorezcan los procesos de recuperación.

“La salud mental también debe ser una prioridad pública. Hablar de depresión con responsabilidad y sensibilidad puede salvar vidas”, expresó Jesús Sesma Suárez.