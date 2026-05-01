Este 1 de mayo la CDMX tendrá al menos 5 marchas en el Día del Trabajo

Hoy, a pesar de ser marcado en el calendario oficial como un día de asueto obligatorio por ser Día del Trabajo, en la Ciudad de México se espera gran movilización y posible caos vial, debido a que muchos colectivos marchan como lo hacen en gran parte del mundo.

Aquí los detalles de las principales marchas y manifestaciones que habrá a lo largo del día y las rutas para evitar los embotellamientos.

MARCHAS

Unión Nacional de Trabajadores

HORA: 08:00 hrs.

LUGAR:

La CNTE en marcha. Foto: Ricardo Vitela

* Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. 5 de Mayo Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

* Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

* Eje Central Lázaro Cárdenas y Tacuba Colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: En el marco de la Conmemoración del 136 Aniversario del Día Internacional del Trabajo, realizarán la marcha por Justicia, Derechos y Dignidad Laboral, para exigir solución a los conflictos laborales, salarios dignos, libertad sindical, respeto a los contratos colectivos y un alto a la precarización.

Evita todo el corredor del Centro y usa Reforma, Izazaga o Fray Servando para rodear.

Activos, Jubilados y Pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

HORA: 08:00 y 15:00 hrs.

LUGAR: Monumento a la Revolución.

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: En el marco de la Conmemoración del 136 Aniversario del Día Internacional del Trabajo, realizarán la marcha Por la unidad nacional, en defensa de sus derechos laborales y para exigir la recuperación del régimen de jubilaciones y pensiones y la devolución de sus pagos por cesantía y vejez.

Rodea por Circuito Interior o Fray Servando.

Diversas organizaciones sindicales

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Ángel de la Independencia.

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: En el marco del "Dia Internacional del Trabajo", se manifiestan exigiendo 40 Horas de Trabajo con dos días de descanso a la Semana, Respeto a los Derechos Adquiridos de las y los Trabajadores, Solución a la Huelga del Monte de Piedad , Tornel, Steus y Sueum, Solución a las Justas Demandas Campesinas, Consulta Popular Sobre el TEMEC, Reinserción Laboral para las y los Trabajadores del SME, Salarios Dignos para Todos y Solución a las Justas Demandas de la CNTE.

Los maestros de la CNTE marchan Cuartoscuro

También rodea por Circuito Interior o Fray Servando.

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez A.C.

HORA: 09:30 hrs.

LUGAR: Local de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer en Corregidora # 115 Colonia Centro Alcaldía Venustiano Carranza CDMX.

RUMBO A: Av. Circunvalación y San Pablo Colonia La Merced alcaldía Venustiano Carranza CDMX.

MOTIVO: En el marco de la conmemoración del 136 Aniversario del Día Internacional del Trabajo, realizarán una marcha en defensa de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales; así como por el derecho a la vivienda, la salud y la educación.

Usa Fray Servando o Eje 1 Norte para no atravesar por La Merced.

Asamblea General de Trabajadores de la Ciudad de México

HORA: 13:00 hrs.

LUGAR: Antimonumento Ayotzinapa +43 en Reforma y Bucareli Colonia Tabacalera alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: En el marco de la conmemoración del 136 Aniversario del Día Internacional del Trabajo, realizarán la marcha 1o. de mayo combativo, proletario y popular, en defensa de sus derechos como trabajadores.

De la misma forma usa Circuito Interior o Fray Servando para rodear.

MANIFESTACIONES

Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE)

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Reforma # 164 Colonia Juárez Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Se concentrarán para unirse a la marcha proveniente del Ángel de la independencia con rumbo al Zócalo Capitalino en conmemoración del 136 Aniversario del Día Internacional del Trabajo.

Usa Circuito Interior o Río Tiber | Sevilla.

Grupo CDMX todos caben Demetrio Vallejo

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Av. Fray Servando Teresa Mier Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Se concentrarán para unirse a algunas de las marchas con rumbo al Zócalo Capitalino en conmemoración del 136 Aniversario del Día Internacional del Trabajo.

Ve por Dr. Río de la Loza o Eje Central.

ANTIFA

HORA: 10:00 hrs

LUGAR: Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero Colonia Centro Histórico Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: En el marco de la conmemoración del 136 Aniversario del Día Internacional del Trabajo, realizarán una manifestación para exigir un alto al sindicalismo proletario y en defensa de la lucha de los trabajadores.

Usa Reforma, Izazaga o Fray Servando.

Estudiantes Organizados Independientes del CCH Sur

HORA: 14:00 hrs.

LUGAR: Estación Universidad, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Antonio Delfín Madrigal Colonia Pedregal de Santo Domingo alcaldía Coyoacán CDMX.

MOTIVO: Metro popular, para denunciar las deficiencias en la movilidad y seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Ve por Insurgentes Sur, Periférico o Eje 10 Sur.

Otras concentraciones que podrían afectar tus trayectos

Coordinadora Anarquista “Tejiendo Libertad” se concentrarán en el Antimonumento “Halconazo”, Av. Juárez y Humboldt, Col. Centro, Cuauhtémoc.

Alianza de Tranviarios de México estarán en la Sede de la Alianza de Tranviarios de México, Dr. Lucio No. 29, Col. Doctores, Cuauhtémoc.

Colectivo “Plataforma 4:20” los encontrarás en el Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Cuauhtémoc.

Movimiento de los Trabajadores Socialistas se concentrarán en Casa Marx, Sur 79 No. 358, Col. Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza.

Laboratorio 4:20; en la Glorieta de los Insurgentes (lado sur), Av. Insurgentes Sur y Oaxaca, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc.

Liga Cultural Antifascista los verás en el Salón “Los Ángeles”, Lerdo No. 206, Col. Guerrero, Cuauhtémoc.

Movimiento Cannabico Mexicano concentración en La Juanita Coffeeshop 420, Av. Insurgentes Sur No. 230, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc.

Colectivo “La Comuna 4:20” en el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20), Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc.

*bb