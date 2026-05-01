Caen 4 por posible vínculo con hallazgo de cadáver en GAM, al norte de CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados con el hallazgo de una persona sin vida, cuyo cuerpo fue localizado cubierto con bolsas de plástico negro en la zona limítrofe entre el Estado de México y la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el informe oficial, el pasado 24 de abril los uniformados fueron alertados sobre la presencia de un cadáver en el cruce de las avenidas Gran Canal del Desagüe y Río de los Remedios, en la colonia Nueva Atzacoalco. Tras confirmar el hallazgo, se notificó al Ministerio Público para la realización de los peritajes correspondientes, al tiempo que se iniciaron trabajos de inteligencia en la zona.

El cuerpo José Antonio García

Cámaras de videovigilancia los captaron

Como resultado de las investigaciones y el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Norte, las autoridades identificaron que los posibles responsables se desplazaban principalmente en la colonia Del Obrero, dentro de la misma demarcación.

Con base en esta información, se reforzaron los patrullajes y labores de seguridad, lo que permitió que el pasado 30 de abril, en la calle Norte 74B, los oficiales ubicaran a un grupo de personas cuyas características coincidían con las del reporte. Al percatarse de la presencia policial, los individuos arrojaron un paquete a la vía pública e intentaron darse a la fuga.

Tras una rápida intervención, los policías lograron interceptarlos y, conforme a los protocolos de actuación, realizaron una revisión preventiva, durante la cual aseguraron un paquete envuelto en plástico transparente que contenía aparente marihuana a granel, así como 14 bolsitas con la misma sustancia.

Por estos hechos, fueron detenidos Dilan Alexis, de 24 años; Francisco, de 51; Elías, de 72; y Mónica, de 48 años. Los implicados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La Policía de la Ciudad de México informó que, se identificó que Francisco cuenta con un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo, registrado en 2005.

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