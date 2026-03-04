Cae Yael ‘N’ por robo de autopartes en CDMX; video lo delató

Yael ‘N’, presunto integrante de una banda que se dedica al robo de autopartes en la Ciudad de México (CDMX), fue detenido por policías en una vivienda ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

En días recientes se hizo viral un video en donde se observa cómo sujetos, a bordo de motocicletas, llegan hasta donde se encuentran dos vehículos estacionados hasta el final de una calle y comienzan a desmontar las piezas de un auto.

Yael 'N', detenido por presunto robo de autopartes. Especial

En menos de 20 segundos, los presuntos delincuentes cometen el robo y huyen.

Detención de Yael ‘N’ en la Venustiano Carranza

Luego de las imágenes filtradas, personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina realizó indagatorias y logró identificar un inmueble en la calle Yunque de la colonia Aarón Sáenz, en la alcaldía Venustiano Carranza, el cual posiblemente era utilizado para el almacenamiento y embalaje de aparente droga.

Los datos de prueba obtenidos fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó la orden de cateo para intervenir en la propiedad.

En el inmueble se aseguraron 98 bolsitas de plástico transparente que contenían una hierba verde y seca con las características de la marihuana y se detuvo a un hombre de 25 años de edad, a quien le informaron sus derechos de constitucionales y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

El inmueble quedó sellado y cerrado y estará bajo resguardo policial hasta concluir con las diligencias.

Robo de autopartes en CDMX

El robo de autopartes en la Ciudad de México sigue siendo uno de los delitos más frecuentes y con mayor impacto económico.

Entre enero de 2024 y agosto de 2025 se denunciaron más de 11 mil incidentes, donde las pérdidas por vehículo pueden superar los 60 mil pesos, afectando principalmente a zonas como:

Cuauhtémoc

Narvarte

Agrícola Oriental

El robo de autopartes en lacapital del país continúa como uno de los delitos de mayor impacto, con miles de denuncias acumuladas y pérdidas económicas que pueden superar los 60 mil pesos por vehículo.

De acuerdo con reportes del C5 Ciudad de México, fiscalías locales y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, entre enero de 2024 y abril de 2025 se registraron más de 11 mil 700 reportes por desvalijamiento de vehículos.

