VIDEO: En menos de 20 segundos, roban autopartes en la Agrícola Oriental

Un video de cómo roban autopartes, en menos de 20 segundos, en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México (CDMX), fue filtrado en redes sociales.

El reportero ‘Halcón’ filtró en redes sociales un video en donde se observa cómo sujetos, a bordo de motocicletas, llegan hasta donde se encuentran dos vehículos estacionados hasta el final de una calle y comienzan a desmontar las piezas de un auto.

Trabajo limpio, coordinado y descarado. Mientras uno vigila, los otros desmontan… pieza arriba y fuga inmediata”, se lee en la publicación.

Así el robo de autopartes en la Agrícola Oriental

Robo de autopartes en CDMX. Especial

En el video que dura poco más de un minuto, se ve cómo ‘trabajan’ los sujetos. El modus operandi es muy claro y preciso entre ellos, puesto que aparentemente cada uno sabe cuál es su función.

Después de llegar junto a su ‘auto víctima’, los copilotos de ambas motocicletas bajan y se posicionan para comenzar a desmontar las piezas del auto.

Luego de que logran su cometido, se apresuran a subir de nuevo a los vehículos que los están esperando y huyen.

De acuerdo con el video filtrado, el delito se cometió el pasado 13 de febrero, durante la madrugada.

Robo de autopartes en CDMX

La información filtrada señala que, en 2025, se registraron 26 robos al día en promedio.

Las alcaldías en donde más se registra el delito son: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Aunque autoridades de la CDMX han reforzado operativos en contra del robo de autopartes en la capital, el delito se sigue cometiendo.

De acuerdo con víctimas y vecinos de las zonas rojas en donde se registra el robo de autopartes, los delincuentes ‘trabajan en segundos’.

