Son las ocho de la mañana en San Luis Tlaxialtemalco, en el extremo sur de la CDMX; el aire huele a humedad y a tierra recién regada.

La neblina permanece en las chinampas sobre los canales de Xochimilco y parece que se niega a disolverse con los primeros rayos de sol.

Ahí, en el corazón de la chinampa, yace una estructura metálica con plástico traslúcido y cortinas de lona: se trata de un invernadero. Al interior, un mar rojo escarlata se extiende por decenas de metros.

Son miles de macetas ordenadas milimétricamente, un tapiz rojo intenso que desafía la grisácea monotonía del amanecer capitalino.

Entre los pasillos del invernadero camina Edgar Xolalpa, quien ha dedicado parte de su vida a la floricultura y cada día se dirige a este sitio, donde viven más de 10 mil nochebuenas que ha cuidado minuciosamente para su venta en diciembre.

Edgar Xolalpa ha dedicado parte de su vida a la floricultura. Eduardo Jimenez

EL PRÍNCIPAL DESAFÍO

Muchos creen que la nochebuena nace sola en diciembre, pero la verdad es que es una flor delicada; un descuido con el agua o un día que se pase de sombra y todo el esfuerzo de seis meses se cae en cuestión de horas, sobre todo en un año tan lluvioso como el actual.

Nos afecta en aspectos de la planta, en su proceso de floración. Otro de los aspectos es con la humedad y los hongos que llega a producir la planta. La nochebuena es una de las plantas que es como un poco delicada.”

Tan delicada que, según Edgar, no puede pasar más de 30 minutos bajo el agua, pues de lo contrario se pudre. El principal desafío para los productores fue el clima: las lluvias atípicas, la humedad y, en ocasiones, el exceso de nubes significaron un reto constante.

TRABAJO DIARIO

Para Edgar, la nochebuena no es solo un adorno navideño pasajero que terminará en la banqueta o en la basura pasando el Día de Reyes.

Es el resultado de un ciclo implacable de desvelos, cálculos matemáticos y una tradición chinampera que se aferra a sobrevivir en una de las urbes más grandes del planeta.

La nochebuena es tan delicada que decidieron adelantar la plantación desde junio pasado. Eduardo Jimenez

“Conlleva ciertos riesgos. Realmente no es tan fácil trabajarla porque conlleva que tengas una persona detrás de ti, un ingeniero agrónomo que te esté explicando a fondo cómo se deben de trabajar, cómo se deben de desarrollar, el cuidado, cuidados de raíz, cuidados de follaje, de procesos de flor. Sí conlleva una responsabilidad más grande a, por ejemplo, un cempasúchil”, explicó.

Mientras en las grandes plazas comerciales la flor se exhibe bajo luces artificiales y precios inflados, aquí, en el lodo y el agua de Xochimilco, la historia se escribe con sudor, incertidumbre climática y paciencia. Los cuidados son especiales: riego terciado y evitar el sol directo.

ALISTAN LAS VENTAS

La nochebuena es tan delicada que Edgar decidió adelantar la plantación desde junio pasado. Ahora, la gran mayoría ha alcanzado ese rojo escarlata característico y se prepara para las fiestas decembrinas.

La venta, como tal, fuerte para nosotros empieza como la primera semana de diciembre (...) sin embargo, mucha gente ya anticipa sus compras y empieza a consumir un poco del producto. Nosotros empezamos aquí en el mercado de plantas de San Luis Tlaxialtemalco.”

Los precios y variedades son diversos: las hay blancas, rojas, de rehilete y hasta color guayaba.

Las más pequeñas se ofertarán en 60 pesos, las medianas en 70 y las colgantes en 120 pesos.

En 2025, la CDMX alcanzó un récord de producción de nochebuena, con más de un millón 800 mil ejemplares, lo que colocó a la capital en el tercer lugar nacional.

Este año se prevé una cifra cercana, que significará un ingreso clave para los productores, con puntos de venta en la zona de conservación, los mercados de flores de Xochimilco y Reforma.