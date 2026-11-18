Joselyn Rocha iba camino a su trabajo, como lo hacía habitualmente. Era maestra de una escuela privada y estaba embarazada, el pasado viernes 13 de noviembre fue atropellada en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, desafortunadamente falleció. La persona que la arrolló no se detuvo a ayudarla y escapó del lugar.

Su hermana Dayani decidió recurrir a las redes sociales para denunciar lo ocurrido, compartió un video donde pide ayuda a quienes pudieron haber visto el atropellamiento.

La hermana de la víctima explicó que, después de publicar el video, las imágenes comenzaron a compartirse por todas partes e incluso, señaló que personal de la Fiscalía capitalina comenzó a buscarla para dar seguimiento al caso.

La zona del atropellamiento Google maps

Dayani contó que la alcaldía Cuajimalpa ha estado más pendiente de la familia y que, junto con su esposo, han buscado cámaras de seguridad y cualquier pista que pueda ayudar a identificar a quien la atropelló.

También reconoció que el Policía de Investigación asignado al caso ha estado acompañándolos en la búsqueda del responsable. Sin embargo, todavía necesitan la ayuda de quienes estuvieron en la zona y pudieron haber presenciado lo ocurrido.

Joselyn, la víctima embarazada Especial

La hermana de Joselyn también hizo un llamado al alcalde de Cuajimalpa, para que apoye a la familia y no se deje de investigar hasta esclarecer lo sucedido.

Dayani compartió un teléfono para que cualquier persona que tenga información, haya visto el accidente o sepa algo sobre el vehículo involucrado se comunique al 55 28 42 64 11.

La familia espera que haya justicia, que se ubique y castigue al responsable de la muerte de la maestra embarazada.

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