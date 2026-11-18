La mujer, de 36 años, tenía seis meses de gestación. El conductor responsable huyó del lugar y su familia hoy encabeza la búsqueda de testigos y grabaciones para dar con su paradero.

La mañana del 13 de noviembre, Cristina Joselyn Rocha Chimal, de 36 años, fue atropellada sobre la avenida Santa Fe, frente a la Plaza Corporativo Century, en la alcaldía Cuajimalpa, a menos de un kilómetro de llegar a su centro de trabajo.

Joselyn tenía seis meses de embarazo, una noticia que mantenía llena de ilusión a su familia tras años de anhelar la llegada de su primera hija. Sin embargo, el impacto producido por un automóvil, presuntamente a alta velocidad, acabó instantáneamente con los sueños de la joven madre y de su esposo.

De acuerdo con el relato de su hermana, Dayani Rocha, el conductor involucrado habría descendido de su unidad tras la colisión, pero, al observar la gravedad del choque, optó por darse a la fuga sin brindar auxilio a la víctima.

“Ese era el camino del diario de mi hermana, ella iba cruzando la calle y el coche la embistió. Esta persona bajó, vio que era fatal y huyó. Mi hermana todavía tenía signos vitales”, expresó Dayani.

Dayani señaló que una mujer que transitaba por el sitio intentó auxiliar a su hermana en sus últimos momentos y logró comunicarse con el esposo de Joselyn para informarle lo ocurrido. Sin embargo, agregó, cuando él llegó, ella ya no contaba con signos vitales debido a los severos traumatismos causados por el impacto.

“Mi mamá está destrozada. Esta persona acabó de verdad con muchas cosas. Mi cuñado perdió a toda su familia: su esposa y su bebé”, lamentó su hermana.

En un recorrido por el área del accidente se constataron los riesgos a los que se enfrentan diariamente los peatones en Santa Fe. A pesar de existir cebras peatonales, la zona carece de reductores de velocidad o topes. Asimismo, la señalización vertical que advierte sobre el cruce de transeúntes está oculta detrás del letrero de una parada de transporte público.

Ante la respuesta de las autoridades, la propia familia Rocha ha tomado la iniciativa de solicitar y reunir grabaciones de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de los comercios e inmuebles aledaños para facilitárselas a los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Lo más sensato que podría hacer esta persona es entregarse, es reconocer lo que hizo. Tiene más repercusiones el haberte retirado que haberte quedado a auxiliar a una persona”, aseveró Dayani Rocha.

Por su parte, la FGJCDMX confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo. Mientras tanto, los familiares de Joselyn piden a la ciudadanía no dejar que el caso quede en la impunidad. Además, solicitan urgentemente que cualquier testigo presencial o persona con información sobre el vehículo involucrado acuda a declarar para hacer justicia por Joselyn y su bebé.