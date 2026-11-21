Este sábado se llevarán a cabo cuatro protestas en la Ciudad de México. La movilidad va a complicarse por el Corona Capital, Time Warp, el partido Pumas-Monterrey y varias rodadas. Las zonas más afectadas serán Ciudad Deportiva, Santa Fe, Chapultepec, Ciudad Universitaria y el Centro.

MANIFESTACIONES

Abriendo Jaulas y Mentes

A las 11:30 horas habrá una protesta artística frente al Zoológico de San Juan de Aragón contra el cautiverio de animales y sus efectos en la fauna silvestre.

Pareja reproductiva de Lobo Mexicano. Especial

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida 608, Avenida 412, Oceanía y Circuito Interior.

Ollin Koatl

A las 12:00 horas se concentrarán frente a la Embajada de Honduras, en Alfonso Reyes 220, Hipódromo Condesa. Exigirán que se respeten sentencias internacionales en favor de comunidades garífunas y que termine el hostigamiento contra ellas.

Como alternativas están Insurgentes, Nuevo León, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Comuneros de Eloxochitlán

A las 16:00 horas estarán frente a la Suprema Corte, en Pino Suárez, para realizar un conversatorio sobre la defensa del territorio y recordar a Ricardo Flores Magón.

Protesta a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Cuartoscuro

Para evitar el Centro pueden utilizarse José María Izazaga, Circunvalación, Eje Central y Fray Servando.

Anonymous for the Voiceless

A las 17:00 horas realizarán el llamado “Cubo de la Verdad” en el corredor peatonal de Madero para promover el veganismo y sensibilizar sobre el trato hacia los animales.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

CITA AGENDADA

Vecinos de Prados Coapa

A las 8:00 horas estarán en División del Norte y Rancho El Vergel para manifestar su rechazo a la construcción de viviendas del INVI, pues aseguran que agravará los problemas de agua y ambulantaje.

Enorme árbol cayó Especial

Como alternativas están Canal de Miramontes, Acoxpa, Calzada del Hueso y Periférico Sur.

RODADAS

A las 9:30 horas habrá una rodada desde Parque Tezozómoc y, a las 14:30, una desde Plaza Oriente rumbo a Valle de Chalco.

En motocicleta, a las 17:30 horas saldrá una rodada desde el Monumento a la Revolución rumbo a la colonia Niños Héroes de Chapultepec.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

El Corona Capital iniciará desde las 14:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con alrededor de 120 mil asistentes. Toma precauciones si circulas por Viaducto, Río Churubusco, Añil y Eje 3 Sur.

Corona Capital 2026 Daniel Betanzos

En Santa Fe continúa Time Warp, además de las funciones de Cirque du Soleil ECHO.

A las 20:00 horas, Cuarteto de Nos estará en el Palacio de los Deportes, mientras que Los Ángeles Azules se presentan a las 20:30 en el Auditorio Nacional.

También en Ciudad Universitaria, Pumas recibe a Monterrey a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico.

En Chapultepec habrá una carrera nocturna desde las 18:00 horas, mientras que en el WTC continúan Expo Moto CDMX y Expo Tu Casa Total.

En el Zócalo habrá una muestra de cine de pueblos originarios y afrodescendientes, y en Garibaldi comienzan los festejos por Santa Cecilia.