Movilizaciones y eventos en CDMX hoy sábado 21 de noviembre
Las zonas más afectadas serán Ciudad Deportiva, Santa Fe, Chapultepec, Ciudad Universitaria y el Centro.
Este sábado se llevarán a cabo cuatro protestas en la Ciudad de México. La movilidad va a complicarse por el Corona Capital, Time Warp, el partido Pumas-Monterrey y varias rodadas. Las zonas más afectadas serán Ciudad Deportiva, Santa Fe, Chapultepec, Ciudad Universitaria y el Centro.
MANIFESTACIONES
Abriendo Jaulas y Mentes
A las 11:30 horas habrá una protesta artística frente al Zoológico de San Juan de Aragón contra el cautiverio de animales y sus efectos en la fauna silvestre.
Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida 608, Avenida 412, Oceanía y Circuito Interior.
Ollin Koatl
A las 12:00 horas se concentrarán frente a la Embajada de Honduras, en Alfonso Reyes 220, Hipódromo Condesa. Exigirán que se respeten sentencias internacionales en favor de comunidades garífunas y que termine el hostigamiento contra ellas.
Como alternativas están Insurgentes, Nuevo León, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.
Comuneros de Eloxochitlán
A las 16:00 horas estarán frente a la Suprema Corte, en Pino Suárez, para realizar un conversatorio sobre la defensa del territorio y recordar a Ricardo Flores Magón.
Para evitar el Centro pueden utilizarse José María Izazaga, Circunvalación, Eje Central y Fray Servando.
Anonymous for the Voiceless
A las 17:00 horas realizarán el llamado “Cubo de la Verdad” en el corredor peatonal de Madero para promover el veganismo y sensibilizar sobre el trato hacia los animales.
Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.
CITA AGENDADA
Vecinos de Prados Coapa
A las 8:00 horas estarán en División del Norte y Rancho El Vergel para manifestar su rechazo a la construcción de viviendas del INVI, pues aseguran que agravará los problemas de agua y ambulantaje.
Como alternativas están Canal de Miramontes, Acoxpa, Calzada del Hueso y Periférico Sur.
RODADAS
A las 9:30 horas habrá una rodada desde Parque Tezozómoc y, a las 14:30, una desde Plaza Oriente rumbo a Valle de Chalco.
En motocicleta, a las 17:30 horas saldrá una rodada desde el Monumento a la Revolución rumbo a la colonia Niños Héroes de Chapultepec.
EVENTOS DE ESPARCIMIENTO
El Corona Capital iniciará desde las 14:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con alrededor de 120 mil asistentes. Toma precauciones si circulas por Viaducto, Río Churubusco, Añil y Eje 3 Sur.
En Santa Fe continúa Time Warp, además de las funciones de Cirque du Soleil ECHO.
A las 20:00 horas, Cuarteto de Nos estará en el Palacio de los Deportes, mientras que Los Ángeles Azules se presentan a las 20:30 en el Auditorio Nacional.
También en Ciudad Universitaria, Pumas recibe a Monterrey a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico.
En Chapultepec habrá una carrera nocturna desde las 18:00 horas, mientras que en el WTC continúan Expo Moto CDMX y Expo Tu Casa Total.
En el Zócalo habrá una muestra de cine de pueblos originarios y afrodescendientes, y en Garibaldi comienzan los festejos por Santa Cecilia.