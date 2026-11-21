Un establecimiento dedicado a la venta de bicicletas eléctricas y accesorios, ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México fue objeto de una inspección administrativa que derivó en el aseguramiento de mercancía con un valor comercial estimado de 2 millones 115 mil pesos.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México, mientras que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un dispositivo de seguridad en los alrededores del inmueble.

De acuerdo con información de la dependencia naval, durante la diligencia fueron aseguradas 49 bicicletas eléctricas, 128 cajas de bicicletas, 149 cajas con accesorios y 9 mil 825 piezas adicionales relacionadas con la comercialización de estos vehículos.

El despliegue fue coordinado por la Región Naval Central, cuyos efectivos proporcionaron seguridad perimetral al personal encargado de efectuar la revisión administrativa, con el propósito de garantizar el desarrollo de las actividades de inspección.

La mercancía asegurada quedó sujeta a los procedimientos administrativos correspondientes, mientras las autoridades competentes determinan su situación legal.

La Secretaría de Marina precisó que su participación consistió en brindar apoyo de seguridad a las autoridades capitalinas durante la diligencia.