El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la administración federal, pondrá en marcha a partir del próximo 1 de enero una estrategia de territorialización de la salud que contempla la instalación de 600 consultorios médicos con medicamentos gratuitos, 600 laboratorios clínicos y 600 espacios de atención emocional en igual número de colonias, barrios y pueblos de la capital.

Durante la entrega de apoyos del programa Pensión Hombres Bienestar, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que esta infraestructura sanitaria busca multiplicar la capacidad de los centros de salud actuales y acercar los servicios básicos directamente a las comunidades.

Detalló que los 600 laboratorios clínicos realizarán análisis de todo tipo sin costo alguno, mientras que los consultorios de bienestar emocional contarán con 600 profesionistas especializados para atender a niños, jóvenes, mujeres y hombres.

“Vamos a llevar salud al corazón de 600 colonias de la Ciudad de México, a 600 barrios y pueblos. Además, instalaremos 600 consultorios de bienestar emocional, que a lo mejor algunos dicen que no es necesario estar bien emocionalmente; nosotros pensamos que sí, que es un derecho”, subrayó la mandataria capitalina.

El anuncio se dio en el marco de la incorporación de 15 mil nuevos beneficiarios al programa Pensión Hombres Bienestar, con lo que el padrón alcanzó a 123 mil capitalinos de entre 60 y 64 años, quienes reciben un apoyo de tres mil pesos bimestrales gracias a una inversión superior a los mil 800 millones de pesos este año.

Brugada destacó que la creación de este apoyo económico responde a la necesidad de respaldar a un sector de la población que enfrenta mayores gastos médicos y dificultades para mantener un empleo.

Asimismo, adelantó que la meta para el próximo año es llegar a 200 mil hombres beneficiarios, consolidando junto con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum un esquema de protección universal antes de que accedan a la pensión federal de seis mil pesos a los 65 años.