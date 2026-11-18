La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) continuará con las investigaciones para esclarecer la muerte de Cristina Joselyn Rocha, una mujer de 36 años que tenía seis meses de embarazo y falleció tras ser atropellada en avenida Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.

A través de una tarjeta informativa, la institución informó que desde el pasado 13 de noviembre inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, luego de los hechos en los que perdió la vida la mujer.

En las indagatorias participan agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía de Investigación (PDI) y personal de Servicios Periciales, quienes realizan las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el atropellamiento e identificar al conductor involucrado.

La fiscalía también señaló que, mediante su área de Atención Ciudadana, mantiene comunicación con la hermana de la víctima para brindarle orientación, atender sus inquietudes y dar seguimiento al caso.

El anuncio ocurre luego de que familiares de Joselyn difundieran un llamado en redes sociales, para solicitar apoyo ciudadano en la localización del automovilista que presuntamente la atropelló y abandonó el lugar sin auxiliarla.

Dayana Rocha, hermana de la víctima, pidió la colaboración de quienes pudieron haber presenciado el accidente o cuenten con información que permita identificar al responsable.