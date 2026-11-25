Policías de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 50 años, quien presuntamente habría dejado a la bebé de alrededor de seis meses de edad a su suerte en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

Tras poner a salvo a la bebé y brindarle atención médica, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzaron a revisar las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con la persona que la había abandonado.

Resguardaron a la bebé Especial

Con ayuda de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2), los uniformados lograron seguirle la pista al hombre que aparecía en las grabaciones y cuyos movimientos los llevaron hasta la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante un recorrido por la calle Parque San Juan, los policías se toparon con un sujeto que coincidía con las características físicas del hombre captado en los videos. Al notar la presencia de los uniformados, intentó echarse a correr, pero fue alcanzado metros más adelante. Durante la revisión le encontraron 100 bolsitas con lo que parecía ser marihuana, además de dinero en efectivo.

Ubican al sujeto que abandonó a la bebé Especial

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá esclarecer si fue él quien abandonó a la bebé, así como determinar su situación jurídica por la droga que presuntamente llevaba consigo.

Bebé abandonada Especial

Por lo pronto, la pequeña quedó bajo resguardo de las autoridades, luego de ser trasladada a una agencia del Ministerio Público especializada en la atención de menores de edad.

Cabe señalar que la mamá de la bebé fue ubicada ayer, la mujer se encontraba intoxicada por algún tipo de droga o por alcohol.