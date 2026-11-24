Mojada por la lluvia y dentro de una transportadora que alguien dejó en el suelo, fue encontrada una bebé de apenas cinco o seis meses de edad en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX. Dos mujeres se percataron de la presencia de la pequeña y dieron aviso a las autoridades.

Durante la madrugada del lunes, policías capitalinos fueron alertados sobre el hallazgo en el cruce de calzada de Guadalupe y la calle Garrido, en la colonia Villa Gustavo A. Madero.

Resguardaron a la bebé Especial

Al llegar, los uniformados se encontraron con las dos mujeres, quienes les explicaron que habían localizado a la bebé en la calle Aquiles Serdán, dentro de una silla mecedora de color negro, cubierta con una cobija café y sin ningún adulto que la acompañara.

Paramédicos de Protección Civil revisaron a la pequeña y, afortunadamente, confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

Bebé abandonada y mojada por la lluvia

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, acudió al lugar y contó que, cuando llegó, la pequeña tenía la ropa mojada debido a la lluvia, por lo que le consiguieron una muda de ropa y alimento.

El funcionario relató que la bebé tenía buen apetito, pues se tomó dos biberones. También señaló que permaneció a su lado hasta acompañarla a la Agencia 59 de la Fiscalía capitalina, donde ya se investiga lo ocurrido.

Identifican al hombre que abandonó a la bebé

Horas más tarde, el alcalde dio a conocer que el sujeto que presuntamente abandonó a la pequeña ya había sido identificado y que también se había logrado localizar a su familia.

Ubican al sujeto que abandonó a la bebé Especial

De acuerdo con las primeras indagatorias, el hombre habría sustraído a la bebé y abordado una unidad del Metrobús en la zona Centro de la Ciudad de México.

Trascendió que la madre de la pequeña aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna droga o solvente. La mujer ya fue trasladada a la Agencia 59, donde las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Mientras tanto, la pequeña permanece bajo resguardo de las autoridades y se trabaja en la detención del presunto responsable.

Janecarlo Lozano aseguró que dará seguimiento personal al caso y agradeció a los policías y paramédicos que atendieron la emergencia y pusieron a salvo a la bebé.

Además, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a un hombre caminando por la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras carga la silla mecedora con la bebé en su interior. Se presume que se trata del mismo sujeto que momentos después habría abandonado a la pequeña.

Por su parte, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) analiza las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para reconstruir el recorrido del hombre y aportar más elementos a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía capitalina.