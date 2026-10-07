Detienen a siete tras agresión a policías durante operativo en el Centro Histórico

Siete hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que presuntamente agredieran físicamente a dos policías de Control de Tránsito y a un elemento de seguridad privada que acudió en su auxilio durante un operativo de recuperación del espacio público en el Centro Histórico.

Los hechos ocurrieron en las calles de Madero y Motolinía, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, mientras personal de la SSC, Policía Auxiliar y autoridades del Centro Histórico realizaban acciones para retirar motocicletas estacionadas en la vía pública.

De acuerdo con la SSC, los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico detectaron y reportaron la agresión, por lo que policías acudieron al lugar para controlar la riña.

En el sitio fueron detenidos siete hombres, de 29, 28, 25, 24, 23, 22 y 21 años de edad, quienes fueron informados de sus derechos constitucionales y posteriormente trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a las personas lesionadas. Dos de los afectados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

El jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez, confirmó el operativo y señaló que uno de los policías de tránsito y el guardia de seguridad privada requirieron atención hospitalaria.

A través de sus redes sociales, el funcionario sostuvo que las autoridades continuarán con los trabajos de recuperación de espacios en el Centro Histórico y que los hechos no impedirán la labor de los elementos de seguridad.

La SSC señaló que los siete detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.