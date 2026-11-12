'Mataperros' de la Condesa se quedará en prisión; defensa buscaba que lo liberaran

Salvador “N”, señalado como presunto responsable del envenenamiento de perros en la colonia Condesa, continuará en prisión preventiva justificada, luego de que su defensa se desistiera de realizar la audiencia en la que pretendía solicitar que enfrentara su proceso penal en libertad.

La audiencia había sido programada para este jueves y comenzó a las 10:10 horas; sin embargo, el abogado del imputado decidió no llevarla a cabo, por lo que no se analizaron los argumentos que pretendía presentar para conseguir un cambio en la medida cautelar.

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Con esta determinación, Salvador “N” permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso penal que enfrenta por su probable participación en el delito de maltrato o crueldad animal.

La defensa buscaba argumentar que su cliente sufrió un choque emocional después de que su hijo presuntamente fuera mordido por un perro, situación que habría desencadenado su conducta contra los animales.

También pretendía acreditar que el imputado cuenta con un domicilio fijo y que no representa riesgo de fuga, además de proponer que recibiera tratamiento psicológico.

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Con esos argumentos, el abogado buscaría sustituir la prisión preventiva justificada por una firma periódica ante las autoridades.

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Salvador “N” fue vinculado a proceso el pasado 31 de octubre, luego de que la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) lo señalara por presuntamente distribuir cebos envenenados en el Parque España y calles aledañas, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las investigaciones, entre el 26 y el 28 de octubre habría colocado pastillas con el insecticida metomilo, envueltas en carne y salchichas, que provocaron la muerte de al menos cinco perros.

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Las autoridades cuentan con imágenes de cámaras de seguridad privada en las que presuntamente se observa al sospechoso arrojar los cebos envenenados.

Al momento de su detención, el hombre habría declarado: “Mordieron a mi hijo y mataría a todos los perros si pudiera”.

Además del proceso que enfrenta en la Ciudad de México, Salvador “N” tiene pendiente una orden de aprehensión en Durango, relacionada con la presunta sustracción de sus hijos menores de edad sin el consentimiento de su madre.