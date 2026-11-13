Blindan inmuebles del Centro Histórico previo a marcha de Generación Z

Esta noche, personal del gobierno de la Ciudad de México comenzó con la instalación de vallas metálicas en el Centro Histórico, lo anterior con miras a la marcha de la Generación Z, convocada para este domingo.

En calles, como 5 de Mayo e Isabel La Católica, se inició con la instalación de estas estructuras metálicas, las cuales fueron soldadas entre sí para evitar el paso de manifestantes.

Goto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que la instalación de las vallas es para resguardar la zona, previo a la manifestación del domingo.

A falta de una confirmación de horario oficial, la marcha está programada para el domingo 15 de noviembre y, de acuerdo con la convocatoria en redes sociales, partirá del Monumento a la Revolución y tendrá como destino final el Zócalo de la Ciudad de México.

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El objetivo de esta manifestación es expresar el repudio y preocupación de esta generación ante los hechos violentos registrados en el país, atención en materia de seguridad, así como para alzar la voz en contra de la corrupción y a favor de la libertad de expresión