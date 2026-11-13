Blindan inmuebles del Centro Histórico previo a marcha de Generación Z
Se tiene previsto que la movilización inicie en el Monumento a la Revolución y terminar en el Zócalo
Esta noche, personal del gobierno de la Ciudad de México comenzó con la instalación de vallas metálicas en el Centro Histórico, lo anterior con miras a la marcha de la Generación Z, convocada para este domingo.
En calles, como 5 de Mayo e Isabel La Católica, se inició con la instalación de estas estructuras metálicas, las cuales fueron soldadas entre sí para evitar el paso de manifestantes.
Fuentes consultadas por este medio confirmaron que la instalación de las vallas es para resguardar la zona, previo a la manifestación del domingo.
A falta de una confirmación de horario oficial, la marcha está programada para el domingo 15 de noviembre y, de acuerdo con la convocatoria en redes sociales, partirá del Monumento a la Revolución y tendrá como destino final el Zócalo de la Ciudad de México.
El objetivo de esta manifestación es expresar el repudio y preocupación de esta generación ante los hechos violentos registrados en el país, atención en materia de seguridad, así como para alzar la voz en contra de la corrupción y a favor de la libertad de expresión