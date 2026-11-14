La crisis de vivienda ha expulsado a 1.6 millones de capitalinos en dos décadas

El encarecimiento inmobiliario y la falta de vivienda asequible orillaron a un millón 610 mil 992 personas a abandonar la Ciudad de México para mudarse a la periferia metropolitana, revela el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD).

“Existe una tendencia a la salida y expulsión de habitantes pobres de lugares centrales hacia la periferia metropolitana. En las dos primeras décadas del siglo 21 (2000-2020) salieron de la Ciudad de México un millón 610 mil 992 personas, aproximadamente 30 mil familias por año, de las que cerca de 70% se desplazan hacia la región metropolitana y megalopolitana. Pero continúan laborando o estudiando en la Ciudad de México, agravándose la pobreza de tiempo”, establece el documento.

De acuerdo con el diagnóstico elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), quienes son desplazados enfrentan traslados que a nivel metropolitano alcanzan los 89 minutos en promedio, lo que afecta con mayor intensidad a las mujeres debido a la combinación de jornadas laborales y tareas de cuidado.

Este desplazamiento muestra efectos segregadores asociados a la elevación del costo de la vivienda a un promedio de 3.9 millones de pesos, cuando 54.2% de los hogares tiene presupuestos menores a 700 mil pesos para adquirir una vivienda.”

El PGD detalla que, mientras cinco alcaldías centrales concentran 26.6% de la población, dos millones 452 mil 658 habitantes, y la mayor parte de la inversión financiera e inmobiliaria, con dos demarcaciones en crecimiento demográfico negativo, el restante 73.4% se distribuye de forma heterogénea en las otras 11 alcaldías, donde persisten brechas en servicios e infraestructura.

Esa desigualdad se refleja también en el espacio público: mientras en Miguel Hidalgo cada habitante dispone de 15.2 metros cuadrados, en Milpa Alta o Iztacalco la cifra cae a un metro cuadrado.

Asimismo, el documento señala que 54.7% de la población capitalina vive en pobreza multidimensional, según mediciones del Consejo de Evaluación local (Evalúa).