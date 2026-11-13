Reordenan Centro Histórico con intervenciones de seguridad y rescate urbano

Más de 21 mil acciones operativas, el retiro de 846 motocicletas, aplicación de 551 infracciones y 404 placas retiradas forman parte del balance de gestión presentado por la Autoridad del Centro Histórico (ACH), encabezada por Carlos Cervantes Godoy, para los perímetros A y B del primer cuadro capitalino.

Durante su segundo informe, Godoy explicó que, para liberar corredores peatonales, banquetas y vialidades, el organismo realizó 130 operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Estas intervenciones estuvieron respaldadas por 248 sesiones del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, además de 48 encuentros del Gabinete Ampliado de Seguridad y Paz.

En cuanto al trabajo territorial y la vinculación social, reportó 14 mil 806 intervenciones, que incluyeron mil 285 recorridos de supervisión y 41 mesas interinstitucionales.

En materia de conservación patrimonial y mantenimiento urbano, se efectuaron seis mil 14 trabajos en parques, plazas y calles Foto: Especial

Por medio de 15 redes de contacto vecinal se procesaron dos mil 350 reportes ciudadanos, se emitieron dos mil 40 constancias de validación de uso habitacional y se llevaron a cabo 152 jornadas comunitarias de Fotocívicas, con lo que se lograron cuatro mil 102 labores de limpieza y reforestación.

En materia de conservación patrimonial y mantenimiento urbano, se efectuaron seis mil 14 trabajos en parques, plazas y calles, como desazolve, rehabilitación de alumbrado público, reparación de adoquines y sustitución de bolardos, tras coordinarse en 44 mesas de trabajo y 62 recorridos interinstitucionales.

Finalmente, en el ámbito cultural y de atención ciudadana, se organizaron 301 eventos gratuitos, como el Festival del Tamal, Entre y Catrinas y CENART Sale a la Calle, con más de 25 mil asistentes y la participación de 50 museos y recintos.

Asimismo, la Oficialía de Partes atendió el 100 por ciento de los 981 trámites recibidos, mientras que la difusión digital alcanzó más de 188.8 millones de impactos acumulados.