Denuncian a otro 'mataperros' ahora en Tlalpan; vecinos casi lo linchan

Un sujeto que fue captado arrastrando y pateando a un perro de raza husky, el que quedó muerto en plena vía pública y a la luz del día, desató la indignación de vecinos quienes amenazaron con linchar al agresor en la colonia Pedregal de San Nicolás Primera Sección, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Los colonos enfrentaron al sujeto que vive en condiciones precarias y amenazaron con prender fuego a su vivienda.

Vivienda precaria Especial

El señalado es un hombre identificado como Miguel Ángel N, a quien los habitantes de la zona acusan de llevar meses maltratando, torturando e incluso abusando sexualmente de varios perros, sin que las denuncias que habían presentado ante las autoridades lograran frenar las agresiones.

La situación ya no se pudo detener luego que el hombre fuera captado cuando presuntamente arrastraba a un perro husky por la calle, con una cuerda amarrada al cuello, y posteriormente le dio una fuerte patada que, según los testigos, le provocó la muerte.

"Yo lo vi cuando le dio la patada", aseguró uno de los vecinos que presenciaron los hechos, mientras otros reclamaban al sujeto por la agresión. En las grabaciones difundidas también se observa la indignación de quienes encontraron al animal tirado sobre el pavimento.

El caso provocó que varios habitantes se reunieran para exigir la detención del presunto agresor. Algunos amenazaron con hacer justicia por su propia mano y quemar el sitio donde permanecía el hombre, por lo que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tuvieron que intervenir.

Finalmente, el sujeto llamado Miguel Ángel fue detenido y trasladado a la agencia del Ministerio Público Tlalpan III, mientras que personal de la Brigada de Vigilancia Animal acudió a revisar a los perros.

En la vivienda donde permanecía el acusado, policías y activistas rescataron a otros tres animales: dos perritas, una de ellas sin un ojo, y un cachorro que también se encontraba en el lugar.

Una de las acusaciones más graves habla de que el sujeto fue sorprendido mientras presuntamente abusaba sexualmente de una de las perritas rescatadas.

Los tres animales quedaron bajo resguardo y se prevé que sean revisados por peritos de la Policía de Investigación para determinar su estado de salud y establecer si presentan lesiones relacionadas con los maltratos denunciados.

Los vecinos ya habían denunciado al sujeto por maltrato animal; incluso mostraron una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 15 de abril de 2026, a partir de una denuncia anónima por presuntos actos de maltrato y crueldad animal.

En ese documento se acusa a Miguel Ángel de haberle cortado las orejas a un perro, mantenerlo en malas condiciones y golpearlo. Los hechos denunciados habrían ocurrido el 12 de abril en la colonia Pedregal de San Nicolás Primera Sección.