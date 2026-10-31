Salvador “N” se quedará en prisión preventiva por envenenar perros en la Condesa

Un juez de control vinculó a proceso a Salvador “N” por su probable participación en el delito de maltrato o crueldad animal, relacionado con el envenenamiento de perros en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la audiencia celebrada este sábado, el impartidor de justicia determinó imponerle la prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso penal. Además, estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado es señalado por presuntamente distribuir cebos envenenados en el Parque España y calles aledañas, los cuales habrían provocado la muerte de al menos cinco perros de distintas razas.

Además de enfrentar el proceso penal en la Ciudad de México, Salvador “N” cuenta con una orden de aprehensión pendiente en el estado de Durango, emitida en julio pasado por un juez de control del Poder Judicial de esa entidad.

El mandamiento judicial está relacionado con la presunta sustracción de sus hijos menores de edad sin el consentimiento de su madre.

Antes de la audiencia de este sábado, se había advertido que, en caso de que el juez capitalino determinara una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, el hombre podría ser reaprehendido para cumplir con la orden judicial pendiente en Durango.

Con la determinación de prisión preventiva justificada, Salvador “N” permanecerá en reclusión mientras se desarrolla el proceso por crueldad animal.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), los días 26, 27 y 28 de octubre el sospechoso habría distribuido pastillas que contenían el insecticida metomilo, envueltas en carne y salchichas.

Al menos cinco perros habrían ingerido las sustancias tóxicas y fallecido como consecuencia del envenenamiento.

Las autoridades cuentan con imágenes de cámaras de seguridad privada en las que presuntamente se observa a Salvador “N” arrojar los cebos envenenados en la zona.

Tras su detención, el hombre manifestó: “Mordieron a mi hijo y mataría a todos los perros si pudiera”.

Según su versión, días antes de los hechos su hijo habría sido agredido por un perro y, afirmó, ni el propietario del animal ni alguna autoridad le brindaron auxilio. Esta situación, sostuvo, le generó molestia y lo llevó a decidir que causaría la muerte de todos los perros de la zona.

Las indagatorias quedaron asentadas en la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-1 S/D/02007/10-2026.

En coordinación con la Policía de Investigación, la FIDAMPU realizó trabajos de inteligencia que permitieron localizar al sospechoso y solicitar una orden de aprehensión por el delito de crueldad animal.

El mandamiento judicial fue solicitado ante un juez de control de la Unidad de Gestión Judicial 12 y ejecutado el viernes, aproximadamente a las 14:00 horas.

Con la vinculación a proceso, la Fiscalía continuará con las investigaciones durante los próximos dos meses para fortalecer los elementos de prueba en contra del imputado.

Salvador “N” enfrenta el proceso bajo la presunción de inocencia, mientras se determina su responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyen.