Inversión histórica permite reducir inundaciones y recuperar agua en CDMX

Con una asignación presupuestal de siete mil millones de pesos para 643 obras e infraestructura hidráulica durante 2026, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) ha logrado disminuir las afectaciones a viviendas por inundaciones hasta en 73 por ciento, informó el titular de la dependencia, José Mario Esparza Hernández, durante su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México.

El funcionario detalló que, del total de recursos ejercidos, tres mil 80 millones de pesos se canalizaron a agua potable y tres mil 920 millones a drenaje y saneamiento. Por ello, la dependencia reportó la reparación de nueve mil 73 fugas visibles y 480 no visibles, lo que permite la recuperación de más de mil 800 litros de agua por segundo.

Asimismo, Esparza Hernández indicó que el suministro en las demarcaciones aumentó 3.2 horas en promedio respecto al año anterior, lo que representa una variación del 32 por ciento. En materia de prevención de encharcamientos, el programa "Tlaloque 2.0" redujo el tiempo de atención de cuatro horas a 1.5 horas, mediante 56 Puntos Ehécatl de guardia.

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Las distintas agrupaciones parlamentarias reconocieron los avances técnicos e institucionales, aunque enfatizaron la necesidad de abatir los rezagos históricos en el suministro equitativo, la atención a fugas y la solución a problemáticas específicas de contaminación y hundimientos en diversas zonas de la capital.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Adriana Espinosa de los Monteros García, afirmó que el agua "no puede ser un factor de incertidumbre para las familias de la Ciudad de México; debe ser un derecho plenamente conquistado".

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A pesar de los avances mencionados, Esparza reafirmó que la dependencia a su cargo continuará con el fortalecimiento de la telemetría, la sectorización de redes y los programas sociales como "Agua Bienestar" y la Línea H2O para garantizar un servicio eficiente.