'Mata perros' de la Condesa tiene una orden de aprehensión pendiente por otro delito

Salvador “N”, detenido por su probable participación en el envenenamiento de perros en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, cuenta con una orden de aprehensión pendiente en el estado de Durango por presuntamente sustraer a sus hijos menores de edad sin el consentimiento de su madre.

En las próximas horas un juez de control determinará la situación jurídica del acusado de maltrato animal Foto: Especial

El mandamiento judicial fue emitido en julio pasado por un juez de control del Poder Judicial de Durango, por lo que, además de enfrentar las acusaciones por maltrato o crueldad animal en la Ciudad de México, el hombre podría ser reaprehendido si no se le impone prisión preventiva en el proceso que actualmente enfrenta.

Este sábado, a las 15:00 horas, está programada la audiencia en la que un juez de control determinará la situación jurídica de Salvador “N” por su probable participación en la muerte de al menos cinco perros, luego de que presuntamente distribuyera cebos envenenados en el Parque España y calles aledañas.

El impartidor de justicia podría imponerle prisión preventiva como medida cautelar; sin embargo, si determina una medida distinta, el imputado podría ser detenido nuevamente en cumplimiento de la orden judicial que tiene pendiente en Durango.

Rufían fue uno de los perros que perdieron la vida tras pasear en el Parque España Foto: Cortesía

Salvador “N”, residente de la colonia Condesa, fue detenido por su probable participación en la distribución de cebos tóxicos que habrían provocado la muerte de al menos cinco caninos de distintas razas.

El presunto mata perros Especial

Tras su detención, el hombre manifestó: “Mordieron a mi hijo y mataría a todos los perros si pudiera”.

De acuerdo con su versión, días antes de los hechos, su hijo había sido agredido por un perro y, según afirmó, ni el propietario del animal ni alguna autoridad le brindaron auxilio. Esta situación, dijo, le generó molestia y lo llevó a decidir que causaría la muerte de todos los perros de la zona.

El trozo de salami con el veneno Especial

Las investigaciones de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), encabezada por Mitzi León, establecen que los días 26, 27 y 28 de octubre el sospechoso habría distribuido pastillas que contenían el insecticida metomilo, envueltas en carne y salchichas.

Al menos cinco perros habrían consumido las sustancias tóxicas y murieron como consecuencia de su ingestión.

La Fiscalía cuenta con imágenes de cámaras de seguridad privada en las que presuntamente se observa a Salvador “N” arrojar los cebos envenenados.

Este miércoles, un día después de que se reportaran las muertes de perros, hallaron más embutidos envenenados. Ariel Rodríguez

Las indagatorias quedaron asentadas en la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-1 S/D/02007/10-2026.

En coordinación con la Policía de Investigación, la FIDAMPU realizó trabajos de inteligencia que permitieron localizar al sospechoso y solicitar una orden de aprehensión por el delito de crueldad animal.

El mandamiento judicial fue solicitado ante un juez de control de la Unidad de Gestión Judicial 12 y ejecutado el viernes, aproximadamente a las 14:00 horas.