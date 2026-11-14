Endurecen control de bolsas plásticas: etiquetado visible y 50% reciclado

Las bolsas plásticas cuyo uso está autorizado en la Ciudad de México deberán cumplir con nuevos requisitos medioambientales de carácter obligatorio.

Así lo establece el proyecto de norma ambiental PROY-NACDMX-010-AMBT-2026 emitido por el gobierno de la Ciudad de México, actualmente en proceso de consulta pública y cuya aplicación podría iniciar en 2027.

La regulación abarca las bolsas de un solo uso compostables, las bolsas reutilizables para el transporte de mercancías y las bolsas destinadas al manejo de residuos inorgánicos; en tanto, las bolsas plásticas de un solo uso no compostables continúan prohibidas.

COMPOSTABLES

Para este segmento, la norma exige acreditar la compostabilidad conforme a estándares nacionales o internacionales, no exceder concentraciones de metales pesados ni sustancias peligrosas, y portar un etiquetado con número de registro, el logotipo de compostable y la leyenda “deposítese en la fracción orgánica”, entre otros elementos.

Las bolsas compostables deben contar con el etiquetado visible y legible en su superficie externa, a fin de facilitar su identificación y correcta selección, separación, acopio, recolección y valorización.”

REUTILIZABLES E INÓRGANICOS

Tanto las bolsas reutilizables para transporte de mercancías como las destinadas al manejo de residuos inorgánicos deberán acreditar un mínimo de 50% de material reciclado posconsumo procedente de la Ciudad de México o del interior del país, además de especificar su capacidad máxima de carga, número de registro, tipo de plástico y leyendas de reciclabilidad.

Si las reutilizables están elaboradas totalmente de plástico compostable, sumarán el logotipo y la leyenda de disposición en la fracción orgánica.

En tanto, las bolsas para residuos inorgánicos deberán diferenciarse por color, grises para reciclables y naranjas para no reciclables, y portar la leyenda “100% reciclable”.

PLAN DE MANEJO

La disposición obliga a productores y distribuidores a contar con un plan de manejo y difundir las características de estos productos.

El proyecto fue elaborado por un Grupo de Trabajo integrado por dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, instituciones, asociaciones, empresas y especialistas.

“La emisión de la presente Norma Ambiental para la Ciudad de México tiene por objeto establecer las características y especificaciones que deben cumplir las bolsas y productos plásticos de un solo uso compostables, las bolsas reutilizables para el transporte de mercancías y las bolsas para el manejo de residuos inorgánicos, a fin de que los residuos derivados de estos productos puedan integrarse a procesos de compostaje o reciclaje”, señala el proyecto de las autoridades.

Con ello, se busca reducir el consumo de materia prima proveniente de combustibles fósiles y disminuir la cantidad de residuos que se generan y que, de manera recurrente, son enviados a disposición final en rellenos sanitarios. Además, se pretende impulsar un cambio tecnológico que favorezca la incorporación de productos plásticos con menor impacto ambiental.”

El documento permanecerá en consulta durante noviembre y entrará en vigor 180 días después de su publicación oficial.

Habitantes de la capital consideran que la vigilancia sobre el uso de bolsas plásticas de un solo uso prácticamente no ha existido, pues aseguran que en casi todos los comercios se siguen distribuyendo bolsas no compostables que terminan en la basura común.