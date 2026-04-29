Anuncian cierre de Metro Nativitas y Portales CDMX hasta nuevo aviso

Las estaciones Nativitas y Portales de la Línea 2 del Metro dejarán de prestar servicio a partir de este JUEVES 30 de abril a las 22:00 horas y hasta nuevo aviso, debido a los trabajos de rehabilitación de cara al Mundial de Futbol 2026.

5 estaciones cerradas

Algunas de las estaciones en las que se retiraron los letreros que dan sus nombres a estaciones fueron General Anaya, Ermita, Portales o Nativitas Foto: Jonás López | Excélsior

Con ello, ya sumarán cinco estaciones afectadas en su servicio de la Línea 2 del Metro que corre de Taxqueña a Cuatro Caminos de la Ciudad de México.

Las cinco estaciones de la Línea 2 del Metro, permanecerán cerradas Cuartoscuro | Daniel Augusto

Nativitas y Portales se sumarán a San Antonio Abad que desde mediados de marzo está fuera de servicio por obras. Y también al cierre parcial nocturno y total los domingos de Chabacano y Viaducto.

“Desde las 22:00 horas del jueves 30 de abril y hasta nuevo aviso las estaciones Portales y Nativitas permanecerán cerradas, con el propósito de realizar trabajos de rehabilitación en andenes de arribo de los trenes.

“Tanto en Portales como en Nativitas los trenes no realizarán maniobras de ascenso ni descenso de pasajeros. El Metro solicita a las y los usuarios de la Línea 2 tomar en cuenta este aviso para prever sus recorridos”, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en un comunicado.

Fin de semana largo sin servicio en Chabacano y Viaducto

El STC también informó que, durante el fin de semana largo, es decir, el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, NO habrá servicio en Chabacano y Viaducto.

Además, seguirá fuera de servicio San Antonio Abad.

El fin de semana la Línea 2 operará en dos circuitos: de Taxqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, durante todo el horario de servicio, indicó el organismo a cargo de Adrián Ruvalcaba.

El tramo Xola-Pino Suárez será cubierto con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

El STC pidió la comprensión de los usuarios.

“El STC Metro pide la comprensión del público usuario por las modificaciones en el servicio en esta etapa de obras, que se realizan para mejorar sustancialmente el servicio de la Línea 2, con obras que perdurarán más allá del Mundial de Futbol”, indicó.

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