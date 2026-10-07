Piden respetar resultado de consulta sobre plan hídrico en San Gregorio Atlapulco

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que su administración respetará el resultado de la consulta ciudadana realizada en San Gregorio Atlapulco sobre el plan hídrico de Xochimilco, además de garantizar que prevalecerá la vía pacífica y se mantendrá el diálogo abierto con los habitantes que tienen inconformidades.

La mandataria capitalina descartó por completo el uso de la fuerza policiaca para garantizar la finalización de la obra.

Pareciera que están buscando algún pretexto. A lo mejor algunos estarían esperando que llegáramos con policía, que los retiráramos y entonces se victimizaran. Eso no va a pasar, la policía no va a intervenir. Pero lo que es importante decirles es que hay una voluntad mayoritaria”, enfatizó.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno detalló que el proyecto cuenta con una inversión cercana a los 400 millones de pesos y tiene un avance superior al 70 por ciento.

Foto: Especial

Explicó que la infraestructura hidráulica se extiende desde la parte alta de Milpa Alta hasta las zonas de producción, integra colectores, tuberías, plantas de tratamiento de aguas residuales y pluviales orientadas a mitigar las inundaciones anuales y optimizar la calidad del agua para las actividades agrícolas.

En cuanto al ejercicio participativo llevado a cabo en la comunidad, la jefa de Gobierno indicó que se registraron más de 390 votos a favor del proyecto frente a 32 en contra. Ante este panorama, hizo un llamado a los pobladores inconformes para aceptar las decisiones tomadas por las mayorías mediante mecanismos participativos.

Enfatizó que su administración ha sabido respetar procesos de consulta previos, aun cuando los resultados no coinciden con las propuestas oficiales, por lo que este caso no será la excepción.

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Asimismo, la mandataria puntualizó que el plan hídrico no constituyó una imposición gubernamental, sino una demanda planteada por los pobladores de Xochimilco para frenar el ingreso de agua proveniente de la parte alta de Milpa Alta, la cual afecta tanto a las familias como a las zonas productivas.

Finalmente, de cara a la asamblea ciudadana convocada por los habitantes de San Gregorio Atlapulco, Brugada Molina reiteró la absoluta disposición de su gobierno para escuchar nuevas propuestas y evaluar modificaciones técnicas viables en aquellos puntos que generen inconformidad, siempre y cuando se preserve el objetivo integral de la obra.