Entregan más de 100 depas con eco tecnología en Santa Isabel Tola, CDMX

Para “hacer justicia social” y con una inversión de cien millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México entregó 106 departamentos en beneficio de 424 personas; las viviendas están ubicadas en el predio Huitzilihuitl 194, casi esquina con Acueducto de Guadalupe, en la Colonia Santa Isabel Tola, en la parte alta de la Gustavo A. Madero.

Se trata de un proyecto que forma parte del programa de impulso a la vivienda social del Gobierno capitalino y que prevé la entrega de más de 200 mil acciones de vivienda, para el 2030 de las cuales “80 mil serán viviendas nuevas”, afirmó, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, al encabezar la entrega del proyecto.

Los departamentos

Cada departamento, que se ubican a 10 minutos del CETRAM Indios Verdes, tuvo un costo de 928 mil pesos, -aproximadamente 10 mil pesos por metro cuadrado-, “muy por debajo del costo del mercado, 3 o 5 veces menor a la media del mercado inmobiliario, que coloca el metro cuadrado en 30 mil pesos en promedio”, destacó Brugada.

Los beneficiarios, agrupados en la organización civil La Vera, debieron esperar diez años para poder recibir su departamento.

Los departamentos Especial

Brugada Molina reconoció que los procesos pueden ser largos, sin embargo, dijo que el impulso de los vecinos y de las organizaciones sociales ha permitido a su administración la coproducción de vivienda.

“Este modelo donde se organiza la gente y el Gobierno genera la Vivienda como un mecanismo de des mercantilización de la vivienda para las próximas generaciones”, recalcó.

Dijo que se trata además de vivienda sostenible, pues cuentan con sistemas de eco tecnología, “hay tecnologías para el agua -para su reúso-; transición energética, y cuentan con mecanismos alternativos ambientales”, explicó.

Los departamentos fueron entregados a créditos de hasta 30 años a tasa cero; “dependiendo de la capacidad económica de cada familia”, remarcó Clara Brugada.

“Estos departamentos tiene todos los criterios internacionales de habitabilidad, servicios básicos a un precio asequible pues el costo de un departamento asciende actualmente a 2 o 3 millones de pesos por un departamento de 60 metros cuadrados”, dijo.

En su oportunidad, el Secretario de Vivienda, Inti Muñoz, explicó que dicho predio tiene mil 717 metros cuadrados y la construcción “una superficie de 8415 metros cuadrados”.

Del total de los 106 departamentos, 40 serán para personas que se han inscrito en la bolsa de solicitantes de vivienda del INVI.

“Es decir, los asociados se organizan, se solidarizan y junto con el gobierno posibilitan que quienes no participan en los colectivos, aquí van a tener una vivienda”, expresó.