Dividen a CDMX en cuadrantes para mejorar atención ante sismos

En el Primer Simulacro Metropolitano 2026, realizado este 18 de febrero, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un nuevo esquema de coordinación territorial para fortalecer la respuesta ante un sismo real, compuesto por cuatro ejes para para mejorar la capacidad de coordinar acciones de seguridad ante un escenario real de emergencia.

La principal novedad del simulacro fue la incorporación de los cuadrantes policiales, con el nuevo esquema, la ciudad se dividió en mil 17 cuadrantes, con presencia operativa en 72 coordinaciones territoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y en igual número de agencias del Ministerio Público.

“Este ejercicio marcó un cambio en la manera de preparar a la ciudad ante emergencias”, afirmó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al presentar los resultados del simulacro, que por primera vez se coordinó con el Estado de México, Brugada detalló que el primer nivel de esquema de reacción fue la instalación del Comité de Emergencia, seguido por la activación de los 16 consejos de Protección Civil en cada alcaldía, encabezados por las y los alcaldes.

“En este segundo eje de actuación, tuvimos un representante de mi parte en cada una de las alcaldías para lograr una coordinación estrecha”, detalló.

El tercer nivel correspondió a las coordinaciones territoriales, que diariamente articulan acciones de seguridad en la ciudad, pero que en esta ocasión activaron protocolos específicos de emergencia.

“En este caso, 72 coordinaciones territoriales activaron sus protocolos, con el fin de coordinar acciones de seguridad”, detalló la mandataria capitalina.

Foto: Especial

Y explicó que la principal novedad del simulacro fue la incorporación de un cuarto nivel; los cuadrantes policiales.

“La ciudad está dividida en mil 17 cuadrantes, hoy tuvimos un equipo en cada uno. Se cumplió con garantizar que funcionarios estuvieran en todos los cuadrantes”, subrayó.

Despliegue de 16 mil elementos

Durante el ejercicio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana movilizó 16 mil 451 elementos, apoyados con vehículos, motocicletas, grúas, ambulancias y unidades de rescate, informó en su oportunidad el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

Además, se realizaron sobrevuelos con los helicópteros del agrupamiento Cóndores y se apoyó en la evacuación de edificios e instalaciones estratégicas del transporte público.

Foto: Especial

El simulacro también incluyó ejercicios en los centros penitenciarios de la ciudad, donde “todo transcurrió sin novedad”, aseguró Vázquez Camacho.

Escenarios hipotéticos de rescate

Como parte del simulacro metropolitano, con hipótesis de un sismo con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, con magnitud de 7.2 sobre la avenida Juárez, entre Paseo de la Reforma y la avenida Balderas, se instalaron escenarios hipotéticos de crisis, con estructuras colapsadas, extracción vehicular y rescates especializados.

Estos escenarios buscan preparar a los cuerpos de emergencia para situaciones críticas, precisó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.

“Simulacro es prepararnos ante escenarios difíciles, instalamos un escenario en Paseo de la Reforma y avenida Juárez, con una demostración de rescate vertical”, detalló.

En éstos participaron elementos del ERUM, Centro Regulador de Urgencias Médicas, Metro, Bomberos, Defensa Nacional, Marina y equipos de protección civil de universidades, como la UNAM.

Simulacro en avenida Juárez. Foto: José Antonio García | Excélsior

Mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se simuló una afectación de 150 mil 135 clientes, provenientes de una línea de transmisión, una subestación, 30 circuitos de media tensión. Para “la atención hipotética, se utilizó una fuerza de tarea de mil 407 trabajadores de CFE, apoyados en 233 vehículos”, las actividades concluyeron sin incidentes.

Con estas cifras, la Jefa de Gobierno aseguró que el ejercicio “fue muy exitoso” y señaló que acordaron con autoridades del Estado de México “dar información” del saldo del simulacro en territorio mexiquense, “para dar los números metropolitanos de cada uno de los rubros que participaron, de cada una de las dependencias y tener datos más tarde”.

*DRR*