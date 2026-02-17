Pese a estiaje Cutzamala mantiene su mejor almacenamiento de los últimos 7 años

El Sistema Cutzamala se sigue defendiendo del estiaje, gracias a la buena Temporada de Lluvias 2025, por lo que, al 17 de febrero, mantiene su mejor almacenamiento de los últimos siete años, con 85.3 por ciento de llenado.

Presa Valle de Bravo Ernesto Méndez

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), dio a conocer que el Sistema Cutzamala cuenta con 667.77 millones de metros cúbicos de agua disponible para la región.

Perdió 8.12 millones de m3 de agua

Presa Valle de Bravo Ernesto Méndez

En la última semana, perdió 8.12 millones de metros cúbicos de agua, por extracciones para el consumo humano y el riego agrícola.

A la fecha, la Presa Valle de Bravo tiene 90.1 por ciento de almacenamiento, la Presa Villa Victoria 82.7 por ciento y la Presa El Bosque 78.6 por ciento.

Del 9 al 15 de febrero, el Sistema Cutzamala bombeó en promedio 14.551 metros cúbicos de agua, quedando de la siguiente manera:

Presa Valle de Bravo Ernesto Méndez

8.893 metros cúbicos por segundo a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA), y 5.658 metros cúbicos por segundo a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Importancia del Cutzamala

El Sistema Cutzamala abastece hasta el 26 % del agua potable que consume la Zona Metropolitana del Valle de México, incluyendo partes de la Ciudad de México y del Estado de México.

Presa Valle de Bravo Ernesto Méndez

La CDMX depende en gran parte del acuífero del Valle de México, el cual está sobreexplotado (se extrae más agua de la que se recarga).

Además, es una de las obras hidráulicas más complejas del mundo, transporta agua desde el estado de Michoacán y el Estado de México, a través de más de 300 km de tuberías, presas, túneles y plantas de bombeo.

*bb