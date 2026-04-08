HOY en CDMX habrá 4 marchas y varias manifestaciones ¡Sal con tiempo!

Este miércoles 8 de abril será una mitad de semana con fuertes congestionamientos viales debido a al menos cuatro marchas y ONCE manifestaciones en diversos puntos de la Ciudad de México.

Te damos opciones viales para que no se te haga tarde.

MARCHAS

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora: 09:00

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente Bucareli, Col. Juárez

Destino: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico

Marchan para conmemorar los 31 años de la quiebra de la empresa paraestatal de transporte del Distrito Federal “Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100”; así como para continuar con la exigencia del pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100

Usa Circuito Interior, Chapultepec y Fray Servando Teresa de Mier como opciones paralelas, o bien Eje 1 Norte y Eje 2 Oriente para rodear la zona centro; también puedes apoyarte en Eje Central.

Vanguardia mexicana de trabajadores y ex trabajadores de Seguridad Pública y plata y oro a.c.

Hora: 10:00

Lugar 1: Monumento a la Revolución

Lugar 2: Plaza de la Ciudadela (a un costado de los cañones)

Destino: Zócalo Capitalino

Exigen aumento salarial del 9% con base en el salario mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización, ya que esta última reduce el impacto real en sus percepciones y afecta también a los pensionados y jubilados; así como un marco legal protector para policías y bomberos, jornadas de trabajo y descanso dignos y justos, respeto a las cajas de policía (CAPREPOL y CAPREPA), ya que son autónomas, un alto al acoso sexual y laboral y cero corrupción para el desempeño del trabajo

Organizaciones en apoyo: Policías, Bomberos, Activos y Jubilados de la Ciudad de México, Dignificación Policial, Ciudadanos Uniformados, Sindicato “Honestidad Somos Todos”, Fundación Malchedael A.C. y Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores S.C. “Monterrubio”

Usa Reforma, Insurgentes y Chapultepec como opciones, o bien Eje 1 Norte y Fray Servando para rodear el Centro; Eje Central igual puede servir.

Frente por la Defensa de los Derechos de los pueblos y barrios del Anáhuac

Hora: 10:00

Lugar: Estación “San Antonio Abad”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Destino: Zócalo Capitalino

Harán la “Marcha de la Unidad”, en rechazo al nuevo instrumento de planeación urbana, ya que prioriza intereses inmobiliarios por encima de la participación efectiva de los habitantes de la Ciudad de México, además centraliza el poder, favorece megaproyectos inmobiliarios y pone en riesgo el suelo de conservación, fomentando la gentrificación y turistificación ilegal de los territorios en la ciudad

Organizaciones en apoyo: Asamblea Popular Resistencia Atlitic A.C., Frente Antigentrificación Ciudad de México, Frente por la Vivienda Joven, Frente Nacional Por Las 40 Horas, Colectiva Afekta y Obrera CDMX

No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y colectivos de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México

Usa Viaducto, Eje 3 Sur y Fray Servando como alternativas, o bien Isabel la Católica y Eje 2 Oriente para rodear el Centro.

La Gran Familia

Hora: 09:30

Lugar: Estación “Salto del Agua”, líneas 1 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. José María Izazaga y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, Col. Centro

Destino: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Col. Centro Histórico

Acudirán a entregar su pliego petitorio de demandas, en el que exigen condiciones laborales dignas para operadores y hombres camión, apoyo directo a transportistas afectados por la violencia, respaldo a viudas y huérfanos de trabajadores fallecidos, simplificación administrativa en trámites, condiciones más justas para la operación del transporte de carga y que se combata la extorsión, además de la revisión de cargas fiscales, como el IEPS al diésel

No se descarta se unan en apoyo otras organizaciones del transporte público y privado; así como el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración.

Usa Fray Servando, Eje 1 Norte y Circunvalación como alternativas, o bien Isabel la Católica y 20 de Noviembre en tramos abiertos para moverte en el Centro.

MANIFESTACIONES

FRENTE NACIONAL POR LAS 40 HORAS

Hora: 10:00

Lugar: Cámara de Senadores, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera

Demanda: Llevarán a cabo un mitin denominado “¡No a la Reforma Patronal!”, en contra de las jornadas laborales de 12 horas, del abaratamiento del trabajo de los mexicanos; así mismo exigen que se otorguen 2 días de descanso a la semana

Observaciones: No se descarta bloqueen las vialidades como medida de protesta; así como que se unan en apoyo más organizaciones o sindicatos de trabajadores

FUNDACIÓN MALCHADAEL

Hora: 10:00

Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico

Demanda: Exigen aumento salarial del 9% con base en el salario mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización, ya que esta última reduce el impacto real en sus percepciones y afecta también a los pensionados y jubilados; así como un marco legal protector para policías y bomberos, jornadas de trabajo y descanso dignos y justos, respeto a las cajas de policía (CAPREPOL y CAPREPA), ya que son autónomas, un alto al acoso sexual y laboral y cero corrupción para el desempeño del trabajo

COLECTIVO “JUSTICIA PARA VELVET”

Alcaldía: Gustavo A. Madero

Hora: 11:00

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Jaime Nuno No. 155, Col. Chalma de Guadalupe

Demanda: Exigen justicia para la menor de edad que perdió la vida tras ser atropellada el 28 de enero de 2023, en la alcaldía Coyoacán, por un motociclista que conducía a exceso de velocidad, y que el presunto responsable sea sancionado conforme a la ley

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo colectivas feministas

LIGA CULTURAL ANTIFASCISTA

Hora: 11:00

Lugar: Museo de la Memoria Indómita, Regina No. 66, Col. Centro Histórico

Demanda: Conferencia de prensa para anunciar sobre el primer festival en defensa de la democracia y los derechos humanos y sociales; así como para combatir el fascismo, la extrema derecha y el racismo a través del arte

ROEDORES BARRIO DE TEPITO

Hora: 10:00

Lugar: Monumento al General Lázaro Cárdenas del Río, Dr. Erazo No. 12, Col. Doctores

Demanda: Acudirán a entregar su pliego petitorio de demandas, en el que exigen condiciones laborales dignas para operadores y hombres camión, apoyo directo a transportistas afectados por la violencia, respaldo a viudas y huérfanos de trabajadores fallecidos, simplificación administrativa en trámites, condiciones más justas para la operación del transporte de carga y que se combata la extorsión, además de la revisión de cargas fiscales, como el IEPS al diésel

Observaciones: Se prevé que acudan a alguna dependencia de gobierno para la entrega de su pliego petitorio

VECINAS Y VECINOS DEFENDIENDO PARQUE LIRA

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Hora: Durante el día

Lugar: Sede de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Av. Parque Lira No. 94, Col. Observatorio

Demanda: “Intervención gráfica”, en rechazo a la privatización y presunta limpieza social que la alcaldía Miguel Hidalgo promueve en el Parque Lira, ya que denuncian este proyecto carece de permisos de impacto ambiental, legitimidad social y consulta vecinal previa; así como para exigir transparencia en las decisiones que han tomado las autoridades con respecto a este lugar, ya que han afectado su uso, mantenimiento y acceso al público

Organizaciones en apoyo: Vlocke Negro

Observaciones: No se descarta el bloqueo de vialidades como medida de protesta

ASAMBLEA GENERAL PERMANENTE DEL PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO

Alcaldía: Xochimilco

Hora: 19:00

Lugar: Embarcadero Atenco, Puente de Urrutia y Canal Apatlaco, Col. San Gregorio Atlapulco

Demanda: “Primera fogata en comunidad”, con la finalidad de platicar, cuestionar y organizarse sobre el “Plan Integral Hídrico” y lo que implica para su territorio

Organizaciones en apoyo: Parajes Chinamperos Unidos y Resistencia Chinampera

COLECTIVA “LAS SIEMPRE VIVAS”

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 16:00

Lugar: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

Demanda: Solicitan a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expida el título profesional de “Licenciada en Enfermería y Obstetricia” post mortem, a estudiante que concluyó todos los créditos de la carrera y fue víctima de feminicidio el 01 de noviembre de 2019, en el municipio de Naucalpan, Estado de México

Organizaciones en apoyo: Colectiva “Antimonumenta Vivas Nos Queremos”

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras colectivas feministas y comités estudiantiles de las diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael

Demanda: Realizarán diversas actividades culturales y artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación del Centro de Cultura Cannábica dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”

Hora: 12:00

Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro

Lugar 2: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro

Demanda: Recaudación de juguetes para infancias en situación de calle y sin hogar, lo anterior rumbo a la celebración del “Día del Niño y la Niña”

Observaciones: La recaudación se llevará a cabo del 20 de marzo al 26 de abril

COMITÉ DE APOYO A PALESTINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 11:00

Lugar: Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Investigación Científica, Ciudad Universitaria

Demanda: Acopio de alimentos no perecederos y medicamentos en solidaridad con el pueblo cubano

Organizaciones en apoyo: Asociación de Residentes de Cuba en México

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