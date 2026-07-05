Evacúan a 12 personas por fuga de gas en Iztapalapa; vehículo se incendia en Cuauhtémoc

Una fuga de gas provocó la evacuación preventiva de 12 personas en la alcaldía Iztapalapa, mientras que un vehículo particular se incendió por completo en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, sin que se reportaran personas lesionadas en ninguno de los casos.

La primera emergencia ocurrió en un inmueble ubicado cerca del cruce de las calles Camelinas y La Turba, en la colonia La Planta, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en la azotea del inmueble se localizó un tanque estacionario con capacidad de 300 litros, cargado aproximadamente al 20 por ciento de su capacidad, el cual presentó una fuga debido al deterioro del empaque de sellado de la válvula.

La dependencia informó que el tanque se encontraba caducado, por lo que representaba un riesgo para los habitantes del inmueble.

Como medida preventiva, personal de Protección Civil coordinó la evacuación de 12 personas, mientras que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos controlaron la fuga de gas y evitaron mayores riesgos.

Una vez concluida la atención de la emergencia, personal de la SGIRPC emitió recomendaciones de protección civil a los ocupantes del inmueble para prevenir futuros incidentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a dar mantenimiento periódico a los tanques estacionarios de gas y a reportar de inmediato cualquier fuga o emergencia al 911. Especial

Auto se incendia en la colonia Morelos

En un hecho distinto, un vehículo particular se incendió en la vía pública en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar las llamas mediante el uso de espuma especial para evitar que los fluidos inflamables del automóvil reavivaran el fuego.

Los bomberos informaron que el automóvil fue consumido en su totalidad; sin embargo, no hubo personas lesionadas.