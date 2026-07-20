Bomberos atienden 2 emergencias: atienden incendio y rescatan a otra de cableado

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendieron dos emergencias distintas durante la mañana de este lunes. Mientras que en la alcaldía Iztacalco una persona perdió la vida tras un incendio en un domicilio, en Venustiano Carranza los vulcanos lograron rescatar con vida a un hombre que quedó atorado sobre cables de fibra óptica.

El primer incidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas en un departamento ubicado cerca del cruce de Viaducto Río de la Piedad y la calle Sur 69, en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco.

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó a través de sus redes sociales que el incendio fue controlado y extinguido; sin embargo, durante las labores de inspección fue localizada una persona sin vida al interior del inmueble.

Atendimos el reporte de un incendio en un domicilio en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco. Al momento informo que el fuego ha sido extinguido. Lamentablemente, una persona perdió la vida", publicó el funcionario.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería un adulto mayor que presuntamente murió calcinado.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del siniestro.

De manera preliminar, se indicó que el sujeto aparentemente se encontraba intoxicado al momento de trepar al cableado. Especial

Rescatan a hombre atorado en cables de fibra óptica

Horas más tarde, cerca de las 09:00 horas, los bomberos respondieron a otra emergencia en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

En el sitio localizaron a un hombre que había subido al cableado de fibra óptica y quedó atrapado, por lo que realizaron maniobras para bajarlo de manera segura.

Acudimos a la colonia Morelos en Venustiano Carranza para rescatar a una persona que se encontraba sobre cables de fibra óptica. Apoyamos en el descenso seguro de la persona, quien resultó sin lesiones", informaron los vulcanos.

De manera preliminar, se indicó que el sujeto aparentemente se encontraba intoxicado al momento de trepar al cableado.

Este rescate ocurre apenas dos días después de que el Heroico Cuerpo de Bomberos interviniera en otra operación para bajar a una persona que había escalado una torre de la Línea 1 del Cablebús.