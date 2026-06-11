Bloque Negro intenta reventar reclamo de madres buscadoras

Luego de que el contingente de madres buscadoras logró su objetivo de llegar hasta el Estadio Ciudad de México, en la inauguración del Mundial de Futbol 2026, cuando se comenzó a retirar apareció el grupo conocido como el “bloque negro”, para reventar los reclamos pacíficos por los miles desaparecidos.

Los daños, de lado de calzada de Tlalpan, fueron casi mínimos: un par de cristales rotos de una agencia de automóviles; así como una patrulla pick up de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que estaba estacionada en la calle de Esfuerzo.

Por lo menos, al policía que se encontraba en la cabina le dieron la oportunidad de bajar y reunirse con sus compañeros, luego procedieron a reventarle el parabrisas y le poncharon las dos llantas de lado izquierdo.

Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

Con tubos, varillas y martillos reventaron los cristales de un par de parabuses y de la estación El Vergel del Tren Ligero, transporte que dejó de dar servicio por seguridad, debido a que se arrojaron objetos a las vías.

El daño mayor realizado por los jóvenes, vestidos de negro y con el rostro cubierto, fue para la malla de alambre que confina las vías del transporte eléctrico, que fue desprendida por completo, en algunos tramos.

Enfrentamientos

Hubo varias confrontaciones entre integrantes del bloque negro y elementos de la SSC, quienes únicamente portaban su casco y escudo antimotines, uno frente la puerta 8 del Estadio Ciudad de México cuando se realizaba la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

Un grupo numeroso de jóvenes lanzó objetos y petardos contra los uniformados, encendieron fuego a un auto a unas calles de la puerta 8 y usaron un poste de metal como ariete intentando abrir la puerta, al final sólo obtuvieron muchas fotos y videos.

La otra confrontación se realizó sobre la calzada de Tlalpan, en el sentido sur a norte, por donde el Bloque Negro intentó acercarse a la explanada del Estadio Ciudad de México, hasta donde se encontraban las madres buscadoras.

Familiares de personas desaparecidas comenzaron a retirarse, con el gusto de haber llegado hasta el estadio Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

Para impedir el paso, se realizó una formación de policías quienes formaron un muro con sus escudos de acrílico para protegerse de la lluvia de objetos que lanzaban los jóvenes, quienes, luego del intento, comenzaron a replegarse.

Por los otros carriles, de sur a norte, las madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas comenzaron a retirarse, con el gusto de haber llegado hasta el estadio, en orden y sin caer en las provocaciones.

Tras el contingente, el bloque negro, que se coló en operación hormiga, fue haciendo los daños, esos que se ven siempre al final de una marcha, casi siempre en Paseo de la Reforma o el Centro Histórico.