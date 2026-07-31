Emergencias hoy 31 de julio en CDMX y ZMVM: Choques, accidentes y más

Un aparatoso accidente en el arranque de este viernes se registró en Insurgentes Sur, a la altura de Ciudad Universitaria, justo en el bajo puente de Joaquín Gallo, donde dos vehículos terminaron destrozados y un hombre resultó con lesiones de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer que conducía una camioneta impactó de lleno el costado izquierdo de un automóvil rojo que cruzaba por Joaquín Gallo. El golpe fue tan violento que el coche dio un giro completo y terminó montado sobre el camellón.

Dentro del vehículo quedó atrapado el conductor, quien presentaba una fuerte herida en la cabeza y la frente. Aunque permanecía consciente, los paramédicos le colocaron un collarín para inmovilizar el cuello y evaluaron su traslado inmediato a un hospital. Los primeros en trabajar para rescatarlo fueron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes utilizaron herramienta hidráulica para cortar parte de la carrocería y abrir espacio suficiente para liberarlo. Minutos después fue colocado en una camilla y trasladado para recibir atención médica.

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron cerca de 40 minutos después del accidente y continuaron con la atención del lesionado. La otra camioneta era conducida por una mujer que, pese a la fuerza del encontronazo, salió ilesa.

El impacto fue tan fuerte que varias herramientas y objetos que el conductor transportaba en la cajuela del automóvil rojo salieron disparados y quedaron regados varios metros adelante sobre la vialidad.

Durante las maniobras de rescate, dos carriles de Insurgentes Sur permanecieron cerrados, lo que provocó importantes afectaciones para los automovilistas que circulaban por la zona.

El automóvil rojo involucrado portaba las placas 367-XFA. Las autoridades serán las encargadas de determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.