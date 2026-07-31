Cae 'Dientes de Oro', integrante del Tren de Aragua acusado de trata en CDMX

Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Yosthan Yuruvit Adonay, alias “Dientes de Oro”, identificado como presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de trata de personas.

El Jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, informó en su cuenta de X que la captura del delincuente, de origen venezolano, fue realizada por elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial en coordinación con la Fiscalía local, luego de que un Juez de Control libró el mandamiento judicial en su contra.

La SSC reconoció que el sujeto había sido detenido el pasado 28 de julio en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuando presuntamente se encontraba en posesión de droga y un arma larga. Sin embargo, tras esa puesta a disposición, fue liberado.

Ante ello, la dependencia continuó con las investigaciones y una vez obtenida la orden judicial, los agentes de Investigación localizaron nuevamente al sospechoso y ejecutaron la aprehensión. Las investigaciones de la SSC lo señalan además por su presunta participación en actividades de extorsión bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, así como en la venta de narcóticos y homicidios cometidos en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Según los reportes oficiales, los policías le notificaron el mandamiento judicial en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue ubicado después de haber recuperado su libertad tras la detención registrada a inicios de esta semana.

Tras su captura, “Dientes de Oro” fue trasladado e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere para determinar su situación jurídica por el delito de trata de personas. “No daremos ni un paso atrás en el combate a los generadores de violencia y los delitos de alto impacto, con acciones operativas y de investigación, seguimos construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, aseveró Vázquez Camacho en X.