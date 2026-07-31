Ex asesora de ventas es procesada por fraude; logró obtener 1.69 millones de pesos

Un juez vinculó a proceso a María “N”, por su probable participación en el delito de fraude genérico en agravio de ocho personas, quienes presuntamente fueron engañadas con la promesa de gestionar créditos automotrices y la adquisición de vehículos.

De acuerdo con las investigaciones, entre junio de 2024 y diciembre de 2025 la imputada, quien se desempeñaba como asesora de ventas en una agencia automotriz ubicada en la alcaldía Iztapalapa, habría solicitado depósitos y transferencias bancarias por un monto aproximado de un millón 690 mil pesos, bajo el argumento de tramitar financiamientos para la compra de automóviles.

Las autoridades señalaron que el dinero entregado por las víctimas nunca ingresó a las cuentas de la empresa y los vehículos tampoco fueron entregados, por lo que las ocho personas afectadas presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía capitalina.

Como parte de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron entrevistas a las víctimas, analizaron información financiera y practicaron diversas diligencias, con las que establecieron que los recursos económicos fueron depositados a una cuenta bancaria personal de María “N”. Con estos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión por el delito de fraude genérico.

La imputada fue localizada el pasado 29 de julio de 2026 en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde fue detenida por agentes de la PDI en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Posteriormente fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Durante la audiencia inicial celebrada el 30 de julio, el Ministerio Público formuló imputación y presentó los datos de prueba recabados. Tras analizarlos, un juez de control determinó vincular a proceso a María “N”, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX destacó que mantiene una estrategia integral para investigar fraudes con múltiples víctimas, concentrando denuncias, cruzando información y siguiendo la ruta del dinero para identificar patrones de operación y posibles participantes, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y brindar mejores resultados a las personas afectadas.