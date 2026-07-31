Manifestaciones en CDMX hoy viernes de quincena y fin de mes

Este viernes último día del mes de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene previstas 7 manifestaciones y 17 eventos masivos en distintos puntos de la Ciudad de México, también se prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado, así como lluvias fuertes con intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Toma precauciones, aquí te damos las alternativas viales para que no se te haga tarde.

MANIFESTACIONES

Artículo 19 México

A las 10:00 horas habrá una conferencia de prensa frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para informar sobre las actividades de la jornada "Contra el Olvido", a 11 años del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte. Se prevé movimiento en la zona de Doctor Río de la Loza, Dr. Lavista y avenida Cuauhtémoc.

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Alternativa vial: Eje Central Lázaro Cárdenas, Fray Servando Teresa de Mier y Viaducto Miguel Alemán.

Comunidad Estudiantil Unida

Desde las 10:00 horas estudiantes se concentrarán en la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria para exigir la reposición del examen de admisión a licenciatura 2026. No se descarta que realicen una marcha dentro del campus y que haya afectaciones sobre Insurgentes Sur, frente a Rectoría.

"118 aciertos no fue suerte, fue esfuerzo" , señalan manifestantes frente a la Torre de Rectoría. Uno de los grupos de aspirantes solicita a la Universidad validar los puntajes de quienes no cometieron irregularidades durante la prueba virtual. Cuartoscuro

Alternativa vial: Eje 10 Sur, avenida Universidad, Periférico Sur y Circuito Interior.

Morras de Fuego

A las 11:00 horas este colectivo se reunirá en la estación Tepalcates de la Línea A del Metro para exigir justicia para familias de la zona oriente del Estado de México. Existe la posibilidad de bloqueos sobre Calzada Ignacio Zaragoza.

Alternativa vial: Eje 5 Sur, Canal de San Juan, avenida Texcoco y Anillo Periférico.

Plataforma 4:20

Al mediodía habrá una jornada de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos en el Monumento a la Madre, sobre Insurgentes Sur.

Cartel con las reglas de la zona de tolerancia cannábica en la Plaza Tlaxcoaque, Ciudad de México, junto a un grupo de personas reunidas bajo carpas de colores donde se desarrollan actividades culturales y sociales en el campamento cannábico.

Alternativa vial: Paseo de la Reforma, Circuito Interior y avenida Chapultepec.

Maquineros Unidos

Durante el día permanecerán en el Hemiciclo a Juárez para exigir el cese de operativos contra establecimientos de videojuegos y la devolución de máquinas tragamonedas aseguradas.

Alternativa vial: Paseo de la Reforma, Eje Central Lázaro Cárdenas y Balderas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día instalarán mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en avenida México-Coyoacán, como parte de su caravana por los derechos laborales.

Alternativa vial: División del Norte, avenida Universidad y Circuito Interior.

Frente Nacional por las 40 Horas

A las 18:30 horas realizarán un encuentro de solidaridad con familias desalojadas del inmueble de República de Cuba número 11, en el Centro Histórico. No se descartan afectaciones en calles del primer cuadro de la ciudad.

Alternativa vial: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Paseo de la Reforma.

EVENTOS MASIVOS

Mijares Sinfónico, 20:30 h, Auditorio Nacional (Miguel Hidalgo). Alternativa: Ejército Nacional y Circuito Interior.

Harry Stylers, 21:00 h, Estadio GNP Seguros (Iztacalco). Alternativa: Eje 3 Oriente, Viaducto y Río Churubusco.

El Rey León, 20:30 h, Teatro Telcel (Miguel Hidalgo). Alternativa: Ejército Nacional y Marina Nacional.

XXII Gran Remate de Libros y Películas, Monumento a la Revolución. Alternativa: Insurgentes, Reforma y Puente de Alvarado.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México", Centro Histórico. Alternativa: Eje Central e Izazaga.

Vacaciones de Verano 2026, actividades en las 16 alcaldías. Alternativa: usar vías primarias de cada zona.

Zócalo de las Ciencias, Alameda Central. Alternativa: Balderas, Hidalgo y Reforma.

México Aquí "El lugar donde todo México converge", Monumento a la Madre. Alternativa: Reforma e Insurgentes.

Mexipan 2026, Centro Banamex. Alternativa: Periférico, Conscripto y Ejército Nacional.

Lucha Libre Profesional, Arena México. Alternativa: Eje Central, Chapultepec y Cuauhtémoc.

Diablos Rojos vs Guerreros de Oaxaca, Estadio Alfredo Harp Helú. Alternativa: Viaducto, Churubusco y Eje 3 Oriente.

21ª Feria de la Torta, explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. Alternativa: Fray Servando, Congreso de la Unión y Viaducto.

Fiesta Patronal del Señor de la Cuevita, Iztapalapa. Alternativa: Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur.

Fiesta Patronal de Santiago Zapotitlán, Tláhuac. Alternativa: avenida Tláhuac y Canal de Chalco.

Asamblea Regional de los Testigos de Jehová, WTC. Alternativa: Insurgentes Sur, Viaducto y Patriotismo.

Festividades del Señor de la Misericordia, Santa Úrsula Coapa. Alternativa: Calzada de Tlalpan y División del Norte.

Fiesta de Santa María Magdalena, Pueblo de la Magdalena Petlacalco, Tlalpan. Alternativa: carretera federal México-Cuernavaca y autopista México-Cuernavaca.