Coyoacán baja 18% homicidios; Brugada atribuye avance a coordinación entre gobiernos

La alcaldía Coyoacán registró una reducción de 18 por ciento en los homicidios dolosos, uno de los indicadores de seguridad que más descendieron en la demarcación durante el último mes, informó este viernes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, tras encabezar una evaluación del Gabinete de Seguridad.

En un videomensaje en el que se le ve Acompañada por el alcalde Giovanni Gutiérrez, la Jefa de Gobierno destacó que los resultados son producto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. “Mi reconocimiento al alcalde Giovanni Gutiérrez y a todo el equipo de seguridad por sumar capacidades con una coordinación permanente entre el Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía”, expresó Brugada en un videomensaje difundido en redes sociales.

Explicó que, durante la reunión, en la que estuvieron presentes el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde, se realizó una revisión detallada de la incidencia delictiva, sector por sector, calle por calle y delito por delito, para identificar avances y áreas de oportunidad en la estrategia de seguridad.

De acuerdo con los datos presentados, destacó que Coyoacán reporta una disminución de 6 por ciento en los delitos de alto impacto. Además, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego registraron una caída de 77 por ciento, mientras que otros delitos presentaron reducciones superiores al 12 por ciento. “Eso es muy bueno”, señaló Brugada al referirse a la baja de más de 18 por ciento en homicidio doloso, delito considerado uno de los principales indicadores para medir la violencia en una demarcación.

La Mandataria sostuvo que la estrategia conjunta continuará con la participación de la Ciudad, la Alcaldía, el Gobierno federal y las fuerzas federales desplegadas en la zona. En ese sentido, el Alcalde Giovanni Gutiérrez agradeció el respaldo de la Administración capitalina. “No cabe duda de que la coordinación es muy importante para mejorar la seguridad”, señaló el edil, quien se comprometió a mantener el trabajo conjunto con las autoridades capitalinas y federales.